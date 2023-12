Milan-Monza 3-0, le pagelle: Pioli imbriglia Palladino

MILAN-MONZA 3-0 (2-0)

MARCATORI pt 3’ Reijnders, 41’ Simic st 31’ Okafor

MILAN (3-2-4-1) Maignan 6; Tomori 6, Kjaer 6 (22’st Bartesaghi 6), Pobega 6 (24’st Simic 7); Florenzi 6.5, Reeijnders 7.5; Pulisic 7, Loftus-Cheek 6 (22’st Bennacer 6), Leao 6.5 (22’st Okafor 7 35’st Chukwueze n.g.), Hernandez 7; Giroud 6.5. A disp.: Nava, Mirante, Adli, Jovic, Romero, Krunic, Jimenez, Nsiala. All. Pioli 7

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6; D’Ambrosio 6, Caldirola 5, A.Carboni 5 (35’st Izzo n.g.); Pedro Pereira 5.5, Pessina 5.5 (18’st Akpa Akpro 6), Gagliardini 5, Kyriakopoulos 5 (9’st Ciurria 6); Colpani 5.5 (18’st V. Carboni 6), Mota Carvalho 5.5; Colombo 5 (9’st Maric 6). A disp. Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F. Carboni, Bettella, Birindelli, Bondo, Cittadini, Vignato. All. Palladino 5.5

Di Gregorio 6 Anche se centrale, in mezzo alle gambe, forte e ravvicinato, il tiro di Reijnders – pur alla sua portata – non era semplice da respingere. Eccezionale invece su Florenzi. Affonda solo quando la difesa sparisce

D’Ambrosio 6 Il migliore tra i biancorossi, decisivo e puntuale in chiusura, prova anche a proporsi in avanti dando una scia da seguire ai compagni che però non hanno lo stesso spirito

Caldirola 5 Fa la guerra sulle palle alte e sui contrasti con Giroud con alterne fortune, per dire esiti negativi

A.Carboni 5 Prestazione inizialmente solida si smarrisce nella linea quando il Milan accelera (35’st Izzo n.g.)

Pedro Pereira 5.5 Inseguire Leao è un compito arduo, tiene botta sulla corsa, potrebbe anche cercare qualche traversone in più

Pessina 5.5 Sbanda sull’affondata centrale al secondo minuto, cerca di risollevarsi ma non trova spunti apprezzabili (18’st Akpa Akpro 6 Migliora la condizione fisica, giocatore con rapidità, potrà tornare utile)

Gagliardini 5 Più mobile del solito, alla ricerca di un pallone pulito da offrire ai compagni, si perde quando arriva sui venti metri. In ritardo sui corrispettivi rossoneri, confusionario nella ripresa

Kyriakopoulos 5 Poco propositivo, preoccupato da Pulisic, disorientato anche nella copertura dello spazio (9’st Ciurria 6 Entra e prova tre volte la conclusione, non prende la porta, ma lancia un segnale)

Colpani 5.5 La conclusione più convincente del Monza è sua, quando Maignan miracoleggia. La sensazione è che potesse fare meglio. Non solo sul singolo episodio (18’st V. Carboni 6.5 Tecnica superiore, salta l’uomo a ripetizione, non gli manca neanche la cattiveria, ma solo l’abitudine a incidere tra gli adulti)

Mota Carvalho 5.5 Comincia con lo sprint nelle gambe per puntare gli avversari, non trova spazio per la conclusione

Colombo 5 Deve migliorare nella selezione di tiro, va bene cercare la porta ma un centravanti di livello in Serie A deve essere capace di giocare anche con e, soprattutto, per i compagni (9’st Maric 6 Poco cercato, poco trovato)

Palladino 5.5 Sceglie la fisicità all’inizio, ma è superato dall’approccio arrembante del Milan e da una disposizione tattica di Pioli che consente di affondare facilmente per vie centrali. Risponde con il possesso, crea fino alla trequarti, manca il movimento decisivo tra le linee. Nel Meazza rossonero rimane sempre a secco