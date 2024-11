Max Verstappen è campione del mondo

Mercedes domina ancora a Las Vegas: dopo una gara ed un weekend perfetti George Russell sale sul gradino più alto del podio, affiancato dal compagno di squadra Lewis Hamilton in rimonta dalla decima posizione. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc sono terza e quarta, mentre Max Verstappen festeggia dalla quinta posizione la conquista del quarto Titolo Mondiale. Nonostante la sesta posizione di Lando Norris, infatti, l’olandese si assicura il quarto titolo iridato in Formula 1.



I semafori del circuito cittadino costruito sulle strade di Las Vegas si spengono alle 7 del mattino italiane (le 22 di sabato locali). La temperatura é di nuovo molto fredda, ma Russell dalla pole position scatta bene difendendo la prima piazza. Dalla seconda fila, grazie a degli ottimi riflessi, Leclerc brucia sia Pierre Gasly che il compagno di squadra, portandosi in seconda posizione, mentre Oscar Piastri viene penalizzato per falsa partenza. Al via anche Franco Colapinto che, dichiarato idoneo a correre dopo l’incidente delle qualifiche, incomincia la sua gara dalla pit lane.

George Russell sale sul gradino più alto del podio, affiancato dal compagno di squadra Lewis Hamilton in rimonta dalla decima posizione

Dopo pochi, ma significativi giri con Leclerc all’attacco (vano) di Russell, il monegasco inizia a perdere terreno dal leader, mentre Verstappen é in rimonta, proprio alle spalle della terza posizione di Sainz. Superato prima dal compagno di squadra, poi dal campione del mondo olandese, il monegasco é costretto a dare il via al primo trenino dei pit stop, rientrando al box Ferrari per sostituire gli pneumatici seguito da Norris soltanto al nono giro.

Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc sono terza e quarta. Lando Norris è sesto





Con Russell costantemente al comando, di nuovo padrone della propria posizione al termine dei primi cambi gomme, é invece Sainz a dare “per sbaglio” l’inizio alle seconde soste. Poco dopo la metà gara, infatti lo spagnolo inizia a perdere terreno e “finge di rientrare ai box”. In realtà i meccanici del Cavallino non ero ancora pronti ad una sosta, ma questo consente ad Hamilton e Verstappen di rientrare per il secondo pit. Sainz é costretto ad un altro giro nel quale perde circa tre secondi, mente dopo la sosta Hamilton vola su gomma dura, superando addirittura Verstappen e conquistando finalmente seconda posizione. Senza disattendere le aspettative costruite nel weekend, Mercedes taglia il traguardo con una splendida doppiette, mentre Verstappen, davanti a Norris conquista il quarto Titolo Mondiale consecutivo.