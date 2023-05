Maschile, Vero Volley Monza corsara a Perugia: conquista l’accesso alla Challenge Cup

Se le ragazze del Vero Volley Milano dovranno sudarsi lo scudetto in gara 5, nel Consorzio monzese c’è da gioire per la prestazione dei ragazzi del Vero Volley Monza che hanno conquistato l’accesso alla Challenge Cup, terza manifestazione continentale, battendo Perugia.

Vero Volley Monza, la sfida contro Sir Safety Susa Perugia

Un match, quello con il Sir Safety Susa Perugia, in Umbria, iniziato con Kreling-Grozer, Maar-Davyskiba, Beretta-Galassi (Federici libero) per Monza e Giannelli-Rychlicky, Leon-Semeniuk, Flavio-Russo (libero Colaci) per Perugia. I padroni di casa accelerano subito (2-0, 4-1, 6-1), gli ospiti si riavvicinano a -2: 7-5. La rincorsa della Vero Volley porta al -1 sul 21-20, ma il finale sorride ai locali che chiudono la prima frazione sul 25-21. Nel secondo parziale il Vero è protagonista di una progressione inarrestabile: 0-5, 4-10, 7-14, 8-16, 9-18, fino al massimo vantaggio di +10 sul 14-24. Beretta mette il sigillo sul parziale e sulla parità 1-1 nel conto dei set: 15-25.

Vero Volley Monza, decisivo è il tie-break

Nella terza frazione Perugia si ritrova e cerca di scappare fin da subito: 5-2. Monza risponde (10-9), ma, è la Sir Safety ad allungare e trovare un vantaggio definitivo: 25-19 e 2-1. La Vero Volley nel quarto parziale è costretta a inseguire fino al 23-20. Sul finale, però, tutto si ribalta, con la squadra di Eccheli che trova la parità (a 23), poi, chiude al secondo set point per un 24-26 che vale il tie-break: al cambio di campo la Vero Volley davanti di 4: è 4-8. Sul 10-13 Grozer e Kreling si scontrano e l’opposto tedesco della Vero Volley è costretto ad uscire. Arriva il 10-14: Maar va al servizio, e il match lo chiude capitan Beretta, rientrato per alzare il muro, che mette la parola fine alla sfida e alla stagione.

Sir Safety Susa Perugia – Vero Volley Monza 2-3 (25-21, 15-25, 25-19, 24-26, 10-15)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 2, Rychlicky 22, Leon Venero 12, Solè 2, Russo 8, Colaci (L), Resende Gualberto Flavio 1, Semeniuk 13, Plotnytskyi 1, Ropret. N.E. Herrera Jaime, Piccinelli (L), Cardenas Morales, Mengozzi. All. Anastasi.

Vero Volley Monza: Magliano, Kreling 1, Federici (L), Maar 21, Grozer 17, Galassi 15, Beretta 4, Davyskiba 16, Zimmermann, Di Martino 2, Szwarcz 1. N.E. Marttila, Pirazzoli (L), Rossi. All. Eccheli.