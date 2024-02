L’ultima tappa del Brianzolo nel nome di Giorgio Molteni a Carate

Il Campionato Brianzolo si è concluso nell’area della “Residenza Il Parco” di via Garibaldi a Carate con la quinta tappa organizzata da I Marciacaratesi alla quale erano presenti 328 atleti, una partecipazione importante, tale da ricompensare l’impegno di società della Brianza impegnate ad organizzare una manifestazione volta a privilegiare la corsa campestre. La gara è stata anche occasione per ricordare la figura di Giorgio Molteni, scomparso nel giugno 2016, che ha lasciato tracce indelebili del suo lavoro per la diffusione dell’atletica, nonché tra gli ideatori e i fondatori del Brianzolo. La classifica approntata in base alla miglior terna dei migliori atleti presenti a Carate ha visto insediarsi al primo posto l’Atletica Paratico seguita dal Team Escursionisti Civatesi e dall’Asd Marciacaratesi. Inoltre un trofeo messo in palio da Fidal Lombardia verrà consegnato nelle premiazioni finali previste venerdì 15 marzo nella Tensostruttura “Il Parco” in via Garibaldi. Per l’occasione verranno premiate le società Settore Senior Master con il Trofeo Maxi Sport alla prima classificata e, con il Trofeo Incartare alla seconda.

L’ultima tappa del Brianzolo e il trionfo di Pedroncelli

L’ultima prova del “Brianzolo 2024”, si è disputata su di un percorso veloce (nonostante la pioggia mista a grandine caduta nel finale) con gare spettacolari e combattute. Nel primo gruppo di concorrenti (categorie SM50 e oltre) fari puntati sullo squadrone dell’Atletica Paratico che ha inserito quattro runners nei primi cinque posti: Roberto Pedroncelli (Cat.M55) infatti ha vinto con il crono di 19’51” seguito da Stefano Lissoni (Cat.M50) in 20’42, quarto Marco Premoli (M55) in 20’53; quinto Marco Luigi Gaviraghi (M55) in 21’27”. Il terzo posto è stato conquistato da Massimo Figaroli (Cat.M50-CBA Cinisello B.) in 20’44.

L’ultima tappa del Brianzolo e la vittoria di Sala tra gli junior

Nel secondo gruppo (in lizza atlete Junior, Promesse, Senior, Master 35 e solo atleti junior) con una grande prestazione Alessandra Sala, junior (classe 2005) tesserato alla Polisp.Besanese di Besana B.za, ha conquistato il primo posto (crono 11’20”) lasciandosi alle spalle tutte le altre, pur bravissime, concorrenti. Al secondo posto si è posizionata Monica Vagni (F45- A.Paratico) in 11’43”, seguita da Martina Ripamonti (Senior – Polisp.Team Brianza Lissone) in 11’45”, Blaya Rocio Vermejo (Senior – Virtus Groane) in 11’57” e da Cinzia Cucchi (F40-A.Paratico) crono di 12’11”.

L’ultima tappa del Brianzolo e l’imbattibile Perego

Infine nel terzo gruppo (categorie Promesse, Senior, Master e M35, M40 e M45) ennesimo successo di Davide Perego (Senior – I Falchi Lecco) in 18’44” che ha lasciato a sette secondi Martino Galvani (Senior – Asd Virtus); terzo piazza per Francesco Canclini (Senior – Daini Carate B.za) crono di 19’06”, seguito da Michele Galvani (PM – Asd Virtus) in 19’12” e Simone Ceddia (Senior – Polisp. Team Brianza di Lissone) in 19’25”. Questi i vincitori di tutte le categorie a Carate B.za. M50: Stefano Lissoni (A.Paratico) – M55: Roberto Pedroncelli (A.Paratico) – M60: Luca Riva (Daini Carate B.za) – M65: Giuseppe Fagiani (Atl.Valle Imagna) – M70: Lucio Bazzana (Uisp Milano) – Junior F.le: Lara Oltolini (Atl.Andromeda Guanzate) – Junior M.le: Alessandro Sala (Polisp.Besanese) – Promesse F.le: Anna Panzeri (Atl.Lecco) – Senior F.le: Martina Ripamonti (Polisp.Team Brianza Lissone) – F35: Chiara Fumagalli (I Bocia Verano B.za) – F40: Cinzia Cucchi (A.Paratico) – F45: Monica Vagni (A.Paratico) – F50: Simona Baracetti (Road Runners Club Milan) – F55: Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) – F60: Lopez Donzilia Cardoso (Marciacaratesi) – Promesse M.le: Michele Galvani (Asd Virtus) – M35: Davide Maggi (Sev Civatesi) – M40: Kris Zanotti (A.Paratico) – M45: Alessandro Claut (DK Runners Milano) – Senior: Davide Perego (Falchi Lecco).