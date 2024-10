Lissone, il Tri Team Brianza può sorridere: Bianucci domina nell’olimpico a Peschiera del Garda

Atleti della Tri Team Brianza di Lissone da protagonisti anche a Peschiera del Garda nella manifestazione che radunato alla partenza delle varie prove oltre duemila triatleti provenienti da 35 paesi (presenti in gran numero quelli tesserati alla società presIeduta da Maurizio Mariani), che hanno regalato emozioni e spettacolo a chi ha corso ed a quanti hanno seguito da spettatori. Nel triathlon olimpico, riservato agli specialisti delle distanze più lunghe (1 chilometro e mezzo di nuoto, 43 chilometri di ciclismo e 10 chilometri ed 800 metri di corsa), dopo una grande prestazione, Allegra Bianucci ha conquistato il primo posto nella categoria S1: l’atleta TTB con il crono di 2h41’06” ha inflitto un distacco di oltre cinque minuti a Maria Hamut (DDS), seconda classificata.

Triathlon: nello sprint, in evidenza Murero e Bergamin

Nel triathlon sprint a dare spettacolo sono stati i concorrenti che hanno percorso 750 metri di nuoto, 21 chilometri e 300 metri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. I più veloci sono stati il cileno del DDS-7MP Triathlon Team Gaspar Riveros, in 58’02”, e la riccionese del 707 Asia Mercatelli, in 1h07’24”. Nel settore maschile Riveros ha preceduto sul traguardo Michele Bortolamedi (K3 Cremona), secondo in 58’34”, e Federico Murero (Tri Team Brianza), terzo in 58’54”. Sesto posto nella categoria assoluta di Giacomo Giorgini in 59’16” e di Victor Gabellini (nella categoria YB) in 1h07’55. Nel settore femminile dove si è imposta Asia Mercatelli davanti a Tania Molinari (Piacenza) e Giorgia Messori (K3 Cremona), Giulia Bergamin (ha corso nella categoria YB) ha concluso la sua performance al quarto posto a soli 26” dal podio. Prestazioni di assolto valore tecnico hanno caratterizzato tra l’altro la prova di Massimo Sfranzione, argento nella categoria M3, e di Elia Finazzo, bronzo nella S1. Da evidenziare tra gli altri il quarto posto di Giorgia Marina Caccamo (S3), di Luca Bellardi (M3) e il quinto di Luca Giorgini (M2).

Triathlon: Giorgini terzo nella staffetta del Trofeo Coni

La formazione schierata nella staffetta, terminata terza

Infine, alle finali nazionali del Trofeo Coni, disputate in Sicilia e riservate ai ragazzi Under 14, la staffetta mista della Lombardia che ha schierato Stefano Giorgini, promettente atleta TTB, si è classificata al terzo posto.