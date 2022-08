Le Rane Rosse di Vimercate fanno incetta di medaglie

Dal 25 al 29 luglio si sono svolti a Gorizia i Campionati Italiani Estivi Categoria di Salvamento e come sempre In Sport Rane Rosse di Vimercate ha recitato un ruolo da protagonista.

Le Rane Rosse e le 55 medaglie

Gli atleti con la cuffia conquistato ben 55 le medaglie messe al collo, di cui ben 27 d’oro, che sono valse ottimi piazzamenti a livello di società: primo posto nelle categorie Ragazzi e Juniores, seconda piazza nei Senior e terzo posto nei Cadetti.

Le Rane Rosse e i risultati dei ragazzi

Prestazione da incorniciare per Laurenti che nella categoria Juniores fa man bassa di medaglie d’oro conquistandone ben sette: nei 200 Superlifesaver, nei 100 misto, nei 50 trasporto manichino e nelle staffette 4×50 ostacoli (insieme a Beretta, Pojum e Castagna), 4×25 manichino (Pojum, Petrugnaro e Beretta) e nella 4×50 mista (Tubili, Pojum, D’Alessandro). Sempre negli Juniores si conferma ad alti livelli Locchi con tre medaglie più pregiate nei 200 ostacoli, nei 100 misti e nei 50 manichino e un bronzo nei 100 manichino con pinne. Nei Senior 6 medaglie per Fabretti: oro nei 100 manichino con pinne, nei 200 superlifesaver, e nella 4×50 mista (Pirovano, Ongaro, Pasquino), argento nei 100 manichino pinne torpedo, nella 4×25 manichino (Toti, Pasquino, Quadrelli) e nella 4×50 mista (Pirovano, Pasquino, Quadrelli). Cinquina di medaglie per Ponziani, oro nei 100 misto, argento nei 50 manichino e bronzo nei 200 superlifesaver, oltre ai due secondi posti nella 4×50 ostacoli (Vestri, D’Ippolito, Marchese) e nella 4×25 manichino (D’Ippolito, Vestri, Molteni). Tris di bronzi per Toti, nei 100 misti, Pasquino, 200 superlifesaver e Quadrelli, 100 manichino con pinne. Nei senior anche un bronzo nella 4×50 mista con Marchese, Vest

Le Rane Rosse e i risultati delle ragazze

Bene anche Capretti nelle Ragazze con sei medaglie: oro nei 50 trasporto manichino, nei 100 pinne torpedo, nei 100 manichino e nella 4×25 (insieme a Piccone, Braile e Crippa), argento nei 200 superlifesaver e nella 4×50 mista (Tito, Hirojosa Pinto e Piccone). Nella stessa categoria Piccone, oltre alle medaglie in staffetta, aggiunge un oro nei 200 superlifesaver e un bronzo nei 100 misto. Nei Ragazzi si fanno notare con due podi individuali Ferraro, oro nei 200 nuoto con ostacoli e 100 misti, Achilli, oro nei 200 superlifesaver (Petracca bronzo) e bronzo nei 200 nuoto con ostacoli. Il quartetto Ferraro, Achilli, Ruggieri e Petracca conquista un oro e due argenti nelle staffette.Nella categoria Cadette ottimi risultati dalle staffette: oro nella 4×50 mista (Piovani, Riva, Scarabottolo e Ferrigno) e due argenti nella 4×50 ostacoli (Piovani, Riva, Scarabottolo e Tito) e nella 4×25 manichino (Piovani, Riva, Scarabottolo e Tito). Bronzo per Piovani nei 100 manichino con pinne e per Riva nei 200 superlifesaver. Nei Ragazzi bene D’Ippolito con un argento nei 100 manichino con pinne, e due bronzi nei 100 misto e nei 100 manichino e Molteni con il bronzo nei 100 manichino con pi