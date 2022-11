Lazio-Monza 1-0, le pagelle: Palladino sfortunato, Petagna fermato dal fuorigioco, per una volta Di Gregorio impreciso

LAZIO-MONZA 1-0 (0-0) (leggi le cronaca LIVE)

Marcatore: st 24’ Romero

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (26′pt Marusic 6), Casale 6, Romagnoli 6,5, Hysaj 6; Milinkovic 6, Marcos Antonio 5,5 (16’st Cataldi 6,5), Vecino 6 (16′st Basic 6); Cancellieri 5,5 (1′st Romero 7), Felipe Anderson 6, Pedro 6,5 (41’st Immobile sv). A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Kamenovic, Luis Alberto, Bertini. All. Sarri 6,5

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 5,5; Donati 6 (14’st Marlon 5,5), Caldirola 6,5, Izzo 6 (34’st Carboni sv); Ciurria 6, Machin 5,5 (14’st Rovella 6), Ranocchia 6, Carlos Augusto 5,5; Colpani 6,5 (28’st Caprari 6), Pessina 6; Petagna 6 (28’st Gytkjaer sv). A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, Valoti, Birindelli, Ferrarini, Antov, Bondo, D’Alessandro, Vignato. All. Palladino 6

Di Gregorio 5,5 In una partita in cui non sbaglia praticamente nulla, la sua pecca è quella di non trattenere su Pedro e lasciare spazio a Romero

Donati 6 Comincia con la solita solidità, non soffre più di tanto Pedro e contiene sempre bene dal suo lato (14’st Marlon 5,5 Si fa tirare dentro nella triangolazione che lancia la Lazio verso il vantaggio, brutta storia)

Caldirola 6,5 Il più concentrato ed il più a suo agio del terzetto difensivo. Felipe Anderson non ha la fisicità per metterlo in difficoltà, ma non ne soffre nemmeno la tecnica

Izzo 6 Finché ne ha è sempre preciso e lascia poco gli avversari. Peccato il gol subito, peccato finisca la benzina (34’st Carboni sv)

Ciurria 6 Come sempre meglio in fase offensiva che difensiva, si fa passare dall’avversario in occasione del gol ma era stato protagonista di cose interessanti all’inizio

Pessina 6 Raggio d’azione abbassato rispetto al solito, lavora di posizione ed intelligenza contro gente da Champions League come Milinkovic Savic e Vecino

Ranocchia 6 Nel suo ruolo può dire la sua, l’occasione di partire da titolare è importante e nel primo tempo dimostra di valere il posto

Carlos Augusto 5,5 Varrebbe anche un voto in più per quanto è capace di produrre sulla fascia mancina, ma non può assolutamente dimenticarsi un avversario – seppur sgusciante come Romero – a due passi dalla porta

Colpani 6,5 Inventa per il gol di Petagna poi annullato ed in generale prova la conclusione con convinzione (28’st Caprari sv)

Machin 5,5 La tecnica non basta, serve qualcosa in più, un passo diverso, uno spunto più vivo per la Serie A (14’st Rovella 6 Ingresso regolare, importante evitare l’ammonizione per tornare centrale con la Salernitana)

Petagna 6 Lui il gol lo segnerebbe anche, che colpa può averne per tre centimetri di fuorigioco? Per il resto un po’ vacuo nello sfruttare il maggior possesso palla brianzolo (28’st Gytkjaer sv)

Palladino 6 In tre giorni cambia la squadra per metà, trova nuove idee e nuove risorse, passa in vantaggio all’Olimpico e gioca la seconda miglior prestazione dal punto di vista dell’organizzazione contro una delle grandi del campionato. Meriterebbe di portare a casa un punto, ma Romero punisce lui e il Monza