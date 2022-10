La ginnastica artistica maschile brianzola brilla a Mortara

Brillante inizio di stagione per quattro società della Brianza impegnate a Mortara nella prima prova del campionato regionale a squadre allievi Gold, a confermare l’eccellente lavoro svolto in palestra anche nei mesi estivi. Al Palmassucchi infatti sono salite sul podio la Casati Arcore (Allievi 1^ fascia), Ginnastica Meda (2^ fascia), Pro Carate (2^ e 3^ fascia) con un’annotazione particolare per la Sampietrina Seveso presente in pedana nelle tre fasce con altrettante formazioni. Nella Gold1 dove si è imposta la Pro Patria Bustese, la Casati Arcore ha conquistato la terza posizione con Fabrizio Biello, Chistian Lizzano, Samuele Nardelli, Gabriele Penati, Fineo Federico Trionfo mentre la Sampietrina ha chiuso al quarto posto con Denis Bele, Andrea Pellecchia, Giacomo Piuri, Filippo Visentin.

La ginnastica artistica maschile brianzola brilla a Mortata: nella Gold2 e Gold3

Nella Gold2, dopo un avvincente confronto, sul primo gradino del podio è salita la Ginnastica Meda del coach Franco Giorgetti con Achille Donatiello, Ludovico Frigerio, Luca Galimberti, Nicolò Scibilia e sul secondo la Pro Carate con Ivan Borgonovo, Edoardo Casati, Corrado Dell’orto, Alessandro Magri, Michele Palmieri. Infine la Sampietrina ha chiuso al quinto posto con Davide Cretella, Thomas Delon, Jacopo Grasso, Thomas Pellecchia. Nella Gold3 la Pro Carate ha portato a casa il bronzo grazie alla importante prestazione della squadra composta da Leonardo De Luca, Flavio Galimberti, Pietro Nelson Sestili. Ancora un quinto posto per la Sampietrina Seveso in pedana con i ginnasti Riccardo, Castelli, Fedele Cretella, Federico Crippa, Mattia Masatti.