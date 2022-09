Ironman, mondiali alle Hawaii: Daniele Calvi si prepara a partire

Il conto alla rovescia è iniziato. Giovedì 28 settembre il 32 enne vedanese Daniele Marco Calvi partirà per le Hawaii per partecipare al mondiale Ironman. Prima di salire sull’aereo, però, proseguirà la sua preparazione tra il parco di Monza (per la parte di running) e le strade delle Brianza in sella alla sua bici. In attesa dell’appuntamento hawaiano, l’atleta nostrano aveva messo in calendario la partecipazione all’Ironman Cervia per rifinire meglio il suo allenamento, ma prima ancora che il maltempo ci mettesse lo zampino (la gara prevista per sabato 17 settembre è stata rinviata per le avverse condizioni atmosferiche al giorno successivo) aveva optato per un cambio di programma.

Daniele Calvi, da Cervia alle Hawaii per l’Ironman

“Non mi sono iscritto a questa competizione -spiega- ma sono partito ugualmente per la Romagna per allenarmi in loco e per sostenere alcuni miei amici che avevano deciso di prendere parte all’evento”. E proprio da Cervia Daniele Marco Calvi ha descritto una situazione a dir poco allarmante. “Sabato il vento soffiava in modo impressionante- spiega- dalla finestra dell’hotel ho visto ombrelloni divelti e sdraio ribaltate”. Prima che si scatenasse il finimondo e gli organizzatori decidessero di rinviare per motivi di sicurezza l’Ironman, il forte atleta, che vanta una laurea magistrale in Scienze Motorie, è riuscito ad allenarsi per ben sei ore in sella alla sua bici.

Ironman alle Hawaii: i preparativi di Daniele Calvi

“Sabato, invece, ho riposato -riprende- ma l’intenzione per la giornata di domenica è quella di percorrere almeno una trentina di chilometri a piedi”. Poi il rientro a casa. “Gli ultimi allenamenti ho deciso di effettuarli nelle vicinanze per conciliare gli impegni di lavoro-afferma-il prossimo fine settimana darò il massimo anche se conto di proseguire le sedute sull’isola di Kona prima dell’inizio delle gare per conoscere meglio l’ambiente”. La data che sul calendario di Daniele Marco Calvi è segnata a caratteri cubitali è l’8 ottobre. “Due giorni prima ci sarà la gara femminile poi toccherà agli uomini” anticipa. E dopo le fatiche si concederà qualche giorno di meritata vacanza nel paradiso hawaiano.