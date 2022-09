Il Seregno torna alla vittoria dopo sei mesi, battendo in casa il Villa Valle

Centosettantanove giorni dopo la sua ultima vittoria, conquistata lo scorso 16 marzo in casa contro il Legnago Salus, il Seregno è tornato a conquistare i tre punti, cancellando le perplessità che erano emerse dopo le due sconfitte nelle due partite fin qui disputate nella nuova stagione. Gli azzurri hanno centrato il bersaglio al Ferruccio, superando con un 5-1 che non ammette repliche il Villa Valle. Ai padroni di casa è bastato poco più di 1’ per rompere il ghiaccio, grazie ad un’azione condotta da Felleca, culminata in una carambola, con il pallone schizzato alle spalle di Rota. Al 23’ un errore di Paris ha innescato Diop, che si è involato e di sinistro ha raddoppiato. Tempo 4’ e gli ospiti sono tornati in partita grazie a Castelli, che ha trasformato un rigore, scaturito da un fallo di Priola su Sanseverino. Il Seregno però non ha accusato il colpo ed al 31’ ha allungato nuovamente con Diop, che ha capitalizzato a sua volta una massima punizione, che lui stesso si era guadagnato, costringendo Paris ad atterrarlo. Nella ripresa, i conti li ha chiusi definitivamente ancora Diop, che al 18’ ha insaccato di testa, su corner di Iurato. A recupero quasi scaduto, l’appena entrato Klement Lleshaj ha quindi fatto scendere il sipario, con un mancino piazzato che non ha lasciato scampo a Rota.

Calendario: ora la trasferta a Varese

Una fase del match del Ferruccio

Adesso per il Seregno l’imperativo è proseguire sulla strada su cui si è incamminato. Nel prossimo turno, Bigolin e compagni saranno di scena domenica 18 settembre, alle 15, a Varese.

Seconda giornata: il tabellino

Un tentativo offensivo del Villa Valle

Seregno-Villa Valle 5-1

Marcatori: 2’ p.t. Felleca (S), 23’ Diop (S), 27’ Castelli (V) rig, 31’ Diop (S) rig; 18’ s.t. Diop (S), 47’ Lleshaj (V).

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò; Pignat, Cavagna, Pozzoli (2’ s.t. Iurato); Diop (46’ s.t. K. Lleshaj), Henin (33’ s.t. Zangrillo), Felleca (37’ s.t. Bartolotta). A disp.: De Bono, Sordillo, Bardotti, Izzi e Boloca. All.: Lanzaro.

Villa Valle: Rota; Melseux (43’ s.t. Pizzaballa), Delcarro, Paris (1’ s.t. Seck), Colferai; Martini, Guidelli (11’ s.t. Perrotti), V. Lleshaj; Sanseverino; Maritato, Castelli (29’ s.t. Danesi). A disp.: Prandini, Meddah, Vitali, Mehic ed Oldani. All.: Mangone.

Arbitro: Leone di Collegno.

Note: ammoniti Cavagna (S) per comportamento non regolamentare, Felleca (S), Bigolin (S), Guidelli (V), Delcarro (V) e Martini (V) per gioco falloso. Calci d’angolo: 7-4 per il Villa Valle. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.