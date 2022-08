Il Seregno supera in rimonta la Pistoiese in un allenamento congiunto

Primo sorriso stagionale per il Seregno. Dopo la netta sconfitta (0-4), rimediata nel primo test di sabato 30 luglio a Pievepelago, con avversario il Prato, gli azzurri mercoledì 3 agosto si sono subito riscattati, superando 4-2 in rimonta a Pistoia la Pistoiese. L’allenamento congiunto ha visto i toscani scattare meglio dai blocchi di partenza e portarsi subito avanti 2-0, grazie alle reti di Florentine e dell’ex Barzotti. Gli ospiti però non si sono arresi e, prima del riposo, Diop ha dimezzato lo scarto. Nella ripresa, prima Bartolotta ha impattato, quindi Mbolla e Cavagna hanno griffato lo score definitivo. L’uscita ha segnato il termine del ritiro a Fanano, nel modenese, con la squadra che ora farà rientro in sede, per continuare a preparare la nuova annata agonistica in serie D.