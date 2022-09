Serie D: il Seregno pareggia contro il Brusaporto, in una gara dai due volti

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Seregno. Nel posticipo serale del quarto turno del girone B del torneo di serie D, gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 interno contro il Brusaporto. La gara è stata caratterizzata da fasi tra loro alterne, con i brianzoli padroni di casa che si sono fatti preferire nella prima frazione, a metà della quale hanno chiesto invano a gran voce la concessione di un rigore per un tocco con la mano di Suardi, in coda ad un’azione in cui la palla, a giudizio dell’arbitro Torreggiani di Civitavecchia, era però uscita in precedenza dal rettangolo di gioco. Una decisione, questa, che ha lasciato molti dubbi sia dalla tribuna sia dopo aver visionato le immagini televisive disponibili. Nel secondo tempo, i bergamaschi hanno elevato il loro rendimento e sono andati vicini al gol con Alberti, che ha colpito la traversa al 13’, e con Tirelli, che ha spedito sul palo da ottima posizione al 22’.

Serie D: al Ferruccio arriva Christian Silenzi

Il punto conquistato ha permesso al Seregno di salire a quota cinque in classifica, con cinque lunghezze di ritardo dalla capolista Franciacorta. Domenica 2 ottobre, alle 15, gli azzurri affronteranno in trasferta il Ponte San Pietro, loro tradizionale bestia nera. Il match potrebbe essere l’occasione per far debuttare l’appena tesserato Christian Silenzi, punta centrale, figlio di Andrea, a lungo protagonista in serie A negli anni novanta, che vanta una buona esperienza tra serie D e serie C.

Serie D: il tabellino di Seregno-Brusaporto

Seregno-Brusaporto 0-0

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò; Pignat, Cavagna (20’ s.t. Bartolotta), Pozzoli (11’ s.t. Iurato); Felleca, Henin (11’ s.t. Lugnan), Diop. A disp.: De Bono, Sordillo, Bardotti, Izzi, Zangrillo e Boloca. All.: Lanzaro.

Brusaporto: Aceti; Cortinovis, Suardi, Micheli, Berbenni (46’ s.t. Menni); Zambelli, Zaccariello (23’ s.t. Granillo), Forlani; Consonni (30’ s.t. Siciliano), Alberti, Tirelli (34’ s.t. Apollonio). A disp.: Genini, Mento, Ghislandi, Baggetta e Sokhna. All.: Carobbio.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia.

Note: ammoniti Pignat (S), Priola (S), Henin (S), Rusconi (S), Zambelli (B), Suardi (B) ed Apollonio (B), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-6. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.