Il Renate insegue la rivincita nel match casalingo contro la Juventus Next Gen

Lo sgambetto subito da parte del Renate durante i play-off dello scorso maggio, proprio da parte della Juventus (in quel match con la denominazione Under 23), è tuttora ancora un ricordo abbastanza fresco nei giocatori nerazzurri. Le due squadre si ritrovano sabato 17 settembre, alle 17.30, a Meda, in una situazione di perfetta parità, dopo le tre giornate disputate nel girone A del campionato di serie C: una vittoria, un pareggio e una sconfitta a testa. Il team brianzolo, dopo aver perso all’esordio (3-1) al Piola di Novara, ha raccolto una importante vittoria contro il Sangiuliano City, mentre nel turno infrasettimanale ha imposto il pareggio alla Pro Vercelli. Sulla sua strada oggi c’è la Juventus Next Gen, che in settimana ha perso in casa contro il Padova, dopo aver giocato per più di un tempo in 10 uomini per una clamorosa ingenuità del giovane Mulazzi. È alla ricerca di un assetto ben definito da parte di mister Brambilla, che ha una grande esperienza accumulata nei settori giovanili, su tutti quello dell’Atalanta.

Renate-Juventus Next Gen: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni. Renate (4-3-3): Drago; Anghileri, Angeli, Possenti, Colombini; Squizzato, Esposito, Marano; Malotti, Maistrello, Morachioli A disp. Furlanetto, Ermacora, Menna, Silva, Baldassin, Gavazzi, Larotonda, Simonetti, Ghezzi, Rossetti, Sgarbi. All.: Dossena. Juventus Next Gen (4-2-3-1): Senkó; Barbieri, Poli, Stramaccioni, Turicchia; Barrenechea, Sersanti; Iocolano, Zuelli, Iling; Da Graca A disp. Raina, Daffara, Muharemovic, Nzouango, Verduci, Sekulov, Bonetti, Rafia, Besaggio, Cotter, Lipari, Palumbo, Cudrig, Cerri, Citi. All.: Brambilla. Arbitro: Alfredo Iannello di Messina.