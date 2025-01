Il “monte salari” della serie C, Renate formichina con 1,3 milioni (11 milioni il Catania)

Nel pomeriggio di sabato ritorna anche il Campionato di Serie C e la ripresa dell’attività agonistica avviene a distanza di alcuni giorni dalla pubblicazione su La Gazzetta dello Sport di un pezzo a firma Nicola Binda che ha destato l’attenzione degli sportivi nel visionare una classifica del “monte salari di Serie C” in cui a brillare è la parafrasi “chi più spende, peggio spende” anche se il popolare adagio è ben diverso.

“Monte salari” calcio serie C, la top ten delle società più spendaccione

Nella top ten delle società big spender (le cosiddette grandi spendaccioni) figurano infatti il Catania (primo con oltre 11 milioni e mezzo di euro a bilancio per emolumenti dei giocatori e settimo nel Girone C), la Triestina con 7.973.998 è quarta per stipendi ma attualmente penultima nel Girone A, la Spal di Ferrara sesta per i bonifici (Euro 6.646.716) ma 16ma nel Girone B. Al decimo posto, della graduatoria degli esborsi, si posiziona il Padova (la squadra è allenata da Matteo Adreoletti che ha iniziato la carriera di tecnico sulla panchina del Seregno) con 4.682.553 dietro anche al Vicenza (quinto nell’insolita graduatoria con 6.546.716) ma da tempo in fuga per conquistare il pass per la promozione nella Cadetteria.

“Monte salari” calcio serie C, il Renate alla posizione 38 su 57 società

Nel listone delle 57 società presenti in Serie C (Atalanta U23, Milan Futuro e Juventus Next Gen pesano sui bilanci delle rispettive prime squadre), il Renate si colloca al 38^ posto con esborsi per 1.306.009 euro mentre la posizione di coda spetta (sia in senso economico che sportivo) alla Clodiense che spende per bonifici 723.425 euro. Per il Girone A sono da evidenziare gli esborsi delle neo retrocesse FeralpiSalò (2.306.635) e Lecco (1.883.127), mentre la matricola Alcione Milano, prossima avversaria del Renate al Città di Meda-Mino Favini, gli esborsi ammontano a 1.170.349. Nel totale generale (e pur al netto di una seconda squadra in più), gli esborsi delle società in Lega Pro sono di 166 mln contro i 163 della stagione precedente.

Per quanto riguarda la ripresa dell’attività agonistica il Renate, dopo la breve sosta, sabato 4 gennaio alle 17,30 affronta in trasferta la FeralpiSalò, allenata dall’ex Aimo Diana. La partita diretta dall’arbitro Ursini di Pescara è tra le più importanti programmate nel pomeriggio stante la posizione in classifica delle due formazioni: i bresciani sono infatti al terzo posto, il Renate al quarto.