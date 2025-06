Il Giro d’Italia handbike approda a Seregno. L’appuntamento è fissato domenica 22 giugno, quando la manifestazione vivrà su un percorso interamente locale la sua quarta tappa. La partenza è in calendario alle 10.30 dal viale Santuario. I concorrenti copriranno poi un tragitto che li porterà nelle vie Carlini, Trabattoni, Verdi, Torricelli, Sauro, Minoretti, Piave, Cadore e Signorelli, in piazza Correggio, nelle vie Viviani, Luini, Mameli e Cairoli, prima del traguardo, previsto sempre in viale Santuario. Le arterie interessate per l’occasione rimarranno chiuse al traffico veicolare fino a mezzogiorno. La frazione, uno dei punti cardine della programmazione in corso di Seregno città europea dello sport, seguirà quelle di Reggio Calabria, Noventa di Piave e Basiglio ed anticiperà un trasferimento in Friuli, prima del ritorno a Pioltello e del finale a Bari.

Handbike: i pareri raccolti durante la presentazione

La presentazione ufficiale è stata ospitata giovedì 12 giugno dal Gelsia Village di piazza Risorgimento. «Gli obiettivi di questo anno dedicato allo sport -ha spiegato l’assessore alla partita Paolo Cazzaniga, dopo l’introduzione del sindaco Alberto Rossi– erano la valorizzazione delle attività per i più piccoli, che stiamo portando avanti ad esempio con i giochi studenteschi, e quella delle attività per i portatori di disabilità, tramite la presenza di atleti ed i tornei. In autunno vivremo il quadrangolare di basket in carrozzina ed il trofeo di nuoto e stiamo provando ad organizzarne uno di scherma. Il Giro d’Italia handbike si inserisce in questo contesto». Il direttore di corsa Fabio Puricelli ha invece sottolineato che «il percorso avrà una lunghezza di 4 chilometri e 600 metri, che i concorrenti occuperanno per un’ora ed un giro». Gli adempimenti tecnici prima del via saranno ospitati dal PalaSomaschini di via alla Porada.