Golf e solidarietà: a Barlassina la sfida in ricordo di Gianluca Vialli

Al Barlassina Country Club (ingresso da via Privata Golf a Lentate sul Seveso), lunedì 8 maggio andrà in scena la 18esima edizione della “Vialli e Mauro Cup”, competizione di golf benefica organizzata dalla onlus omonima. Sarà la prima volta senza Gianluca Vialli, scomparso all’inizio del gennaio scorso.

“Da 18 anni – sottolinea Massimo Mauro in un comunicato – ci dedichiamo con passione e impegno all’organizzazione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, nata grazie ad un’idea condivisa con i nostri amici e sostenitori Peppo e Antonella Canonica”.

Golf a Barlassina, la Sla e la sfida in ricordo di Vialli

“Quando abbiamo iniziato nel 2004, volevamo vincere una partita che sarebbe molto meglio di qualsiasi partita di calcio, cioè quella di contribuire ad arrivare a un farmaco per gli ammalati di Sla, che ad oggi non hanno speranza, perché la Sla è una malattia che non ha cura. Noi ci crediamo oggi più che mai, ecco perché non ci fermeremo. Lo dobbiamo a Luca, a noi stessi e ai nostri sostenitori”.

I fondi raccolti infatti saranno devoluti ad AriSLA – (Fondazione Italiana di Ricerca per la Sla). A oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto oltre 4 milioni di euro alla ricerca. Partner della manifestazione saranno le aziende Celada, Erg e Norqain Italy.

Sul green del Barlassina Country Club lunedì si troveranno insieme famosi ex calciatori (tra questi Platini, Lombardo, Panucci, Zola, Tacchinardi), professionisti del DP World Tour, imprenditori e amici del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra i Prp, Camillo Jorge n. 9 nel ranking Race to Dubai, Matthew Baldwin, vincitore SDC Championship, Rafa Cabrera Bello, quattro volte vincitore del DP World Tour e Honorary Golf Board Member della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup.

La formula di gara è shot gun 18 buche e le squadre che si contenderanno la “Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup” saranno formate da un professionisti del DP World Tour, una celebrità e due dilettanti. Nei pressi della “buca 9” ci sarà un allestimento speciale dedicato a Gianluca Vialli. Il numero nove sarà particolarmente presente durante tutta la manifestazione per ricordare il cofondatore della onlus.