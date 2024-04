Gli Special Olympic di pallavolo arrivano ad Agrate Brianza

Il prossimo mese Special Olympics farà tappa Agrate. Il 18 e il 19 di maggio nelle palestre di Agrate si terranno le gare valide per i giochi regionali di pallavolo. Ad organizzare la manifestazione il Volley Agrate, che da diversi anni tra le sue fila ha anche la squadra Special Team capace per ben due volte di conquistare il titolo di campione d’Italia, l’ultima nel 2022.

Gli Special Olympics e l’entusiasmo del Volley Agrate

Giovedì 18 aprile, nella palestra delle scuole primarie in via Battisti si è tenuta la conferenza stampa di presentazione: «Dal 2018 abbiamo con noi lo special team che partecipa alle manifestazioni Special Olympics – ha spiegato il presidente del Volley Agrate, Tiziano Caldararo -. Quest’anno c’è stata la possibilità di poter ospitare qui da noi i giochi regionali e siamo felici di aver potuto cogliere questa occasione. Sarà un grande impegno da un punto di vista organizzativo. Ci siamo rivolti all’amministrazione comunale che ci ha dato il proprio supporto. Speriamo di organizzarla al meglio». Andrea Colombo, coach dello Special team agratese ha illustrato quale sarà il programma delle due giornate: «Special Olympics è un’organizzazione mondiale che tramite appositi allenamenti e programmi permette di svolgere attività sportiva a persone con disabilità intellettiva. Era per noi un’opportunità e l’abbiamo voluta cogliere. Grazie al comune di Agrate e alla Fipav che ci supporterà – ha spiegato -. In tutto saranno 8 le squadre lombarde a partecipare. Le gare di qualificazione si terranno tra sabato e domenica mattina e poi nel pomeriggio le finali. Il sabato sera ci sarà inoltre la cerimonia di apertura con l’accensione del braciere olimpico».

Gli Special Olympics e la soddisfazione del Comune

Per l’amministrazione erano invece presenti l’assessore all’Istruzione e allo Sport Claudio Galli e il primo cittadino Simone Sironi: «È un’opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo – le parole dell’assessore -. Non ci sembrava vero di poter ospitare un evento così bello e inclusivo. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione le strutture e siamo riusciti a dare un contributo per le spese che dovranno essere sostenute. La nostra comunità riesce a mettere in campo tante energie, volontari e ore di lavoro e di questo siamo contenti. Speriamo di vivere un weekend di passione, divertimento e pallavolo». «Siamo onorati di poter ospitare un evento del genere nel nostro comune – ha aggiunto Sironi -. Abbiamo voluto sostenere sin da subito volley Agrate in questa possibilità perché per noi non è solamente un evento sportivo importante ma anche un momento per trasmettere valori, come l’inclusione, che la nostra comunità dovrebbe avere nel sangue. Ringraziamo Volley Agrate e tutti coloro che lavoreranno per questi due giorni». Presente alla presentazione anche l’agratese Massimo Sala, presidente della Fipav Milano, Monza e Lecco: « Gli Special Olympics non fanno parte della Federazione ma credo che lo sport, a prescindere da chi l’organizzi, sia veicolo di valori importanti. Inclusione, aggregazione, ma anche educazione e comunità. Noi come comitato territoriale ci rivolgiamo alle attività di base, quella invisibile e più importante che porta ragazze e ragazzi in palestra e supporta famiglie e scuole nella loro crescita. Daremo il nostro contributo sia come presenza sia mettendo a disposizione gli arbitri durante la manifestazione. Ringrazio la società per il lavoro che svolge sul territorio».