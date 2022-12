Gli arcieri brianzoli fanno incetta di medaglie a San Marino

Prestigioso successo di un arciere della Compagnia d’Archi di Meda: Marco Sironi nei Campionati italiani indoor 3D Fiarc (Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna) disputati nella Repubblica di San Marino ha vinto il tricolore nel long bow (letteralmente arco lungo a curvatura unica), categoria senior. Inoltre Daniele Gaetani e Marco Riva, arcieri tesserati alla società che ha sede in via Tiziano Vecellio a Meda, dopo aver superato le griglie di qualificazione, nella poule finale alla quale erano ammessi solo sei concorrenti senior, hanno vinto il bronzo rispettivamente nel compound (arco dotato di carrucole che permettono di accumulare una maggior quantità di energia) e nell’arco storico (arco tradizionale in legno con una corda). Marco Sironi, nella poule finale con in palio il titolo nazionale, ha totalizzato 60 punti superando Gianfranco De Roveri (Arc.Pordenone) che ne totalizzati 52 e Lorenzo Chierigato (Chioggia) al terzo con 26 punti. Sironi lo scorso luglio si era classificato al terzo posto nella divisione long bow, categoria senior, nei Campionati italiani Fitarco disputati a Castellarano. A San Marino nella manifestazione organizzata dalla società Tiro con l’arco Sammarinese erano presenti sulle linee di tiro oltre quattrocento atleti provenienti da tutte le regioni italiane, e al termine di quattro giorni di gara intensi i tre arcieri senior della società che ha sede a Meda in Via Tiziano Vecellio sono tornati in sede con medaglie al collo.

Gli arcieri brianzoli fanno incetta anche in altre due competizioni

Anche in due gare indoor organizzate da società affiliate alla Fitarco (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) gli arcieri tesserati a società con sede in Brianza hanno vinto medaglie in diverse categorie. In particolare quella d’oro individuale nella gara interregionale organizzata dalla società Arcieri dell’Adda nella palestra di Corso Europa, a Cassano D’Adda, ha gratificato le prestazioni di Denis Giuseppe Benedetti (a.olimpico, Cat.junior – Arc.Compagnia di Monza e della Brianza); Claudia Nardecchia (a.compound, Cat.ragazze – Arc.Burarco – Vimercate); Simona Biella (a.nudo, Cat.Master – Polisp.Bellusco Sez.Tiro con l’arco). A Cardano al Campo nella gara organizzata dagli Arcieri Tre Torri, Maria Carla Corti (Polisp.Besanese Tiro con l’arco) si è imposta nella divisione arco olimpico, categoria master.