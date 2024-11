Giussano, Giovani giussanesi: promossa Scuola nazionale di ciclismo

Una scuola nazionale di ciclismo in Brianza. L’Associazione sportiva Giovani giussanesi è ufficialmente Scuola nazionale di ciclismo. La prima nella storia della Provincia di Monza e Brianza e una delle pochissime presenti sul territorio di Milano e della Brianza monzese, lecchese e comasca Il prestigioso riconoscimento reso possibile anche grazie all’ampliamento del Bike Park sul territorio di Giussano.

Giusano, Giovani giussanesi: mai prima in Brianza una realta ciclistica nazionale

Il risultato, certificato dalla Federazione Ciclistica Internazionale (Fci), ha avuto fra gli elementi portanti anche gli spazi comunali concessi in uso al gruppo sportivo giussanese e destinati a Bike Park. La Giunta Citterio nella scorsa Primavera aveva approvato l’ampliamento dello spazio già destinato a Bike Park per avvicinare sempre più ragazzi alla pratica della mountain bike: attraverso un atto approvato all’unanimità dal sindaco e dagli assessori, era stato deciso di destinare un’estensione di ulteriori 2.500 metri quadrati – in aggiunta ai 6mila già in uso – dell’area nota come “ex vivaio” ai Giovani giussanesi in cui ospitare ulteriori tracciati di mountain bike e promuovere il mondo delle due ruote su sterrato.