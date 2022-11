Ginnastica: tutti i risultati (e le medaglie) delle atlete di Monza e Brianza a Mortara

Anche sella seconda tappa del Campionato Gold allieve di ginnastica importanti risultati sono stati ottenuti dalle squadre brianzole al Palamassucchi di Mortara. In particolare Sampietrina Seveso, Casati Arcore, Gal Lissone, Sg. Meda, Pro Lissone e Robur et Virtus Villasanta si sono inserite tra le top ten in una prova con difficoltà tecniche superiori rispetto alla prima di inizio ottobre al Palaunimec di Arcore.

Nella categoria Gold3B (presenti ben 23 formazioni), la Ginnastica Meda ha vinto il bronzo con Matilde Borgonovo, Matilde Cerana, Arianna Ferrara e Olga Gomareschi che sui quattro attrezzi (volteggio, parallele, trave e corpo libero) hanno raccolto 191,125 punti. Con Meda sono salite sul podio Brixia Brescia (prima classificata con 199,175 punti) e San Giuseppe – Arese (191,850 punti). Settimo posto per Casati Arcore con la squadra composta da Serena Crippa, Vanessa Crivalli, Romona Melania Nasui, Benedetta Ozimo, Anita Pesce. Un gradino più sotto si è posizionata la Robur et Virtus Villasanta con Elisa Brambillasca, Greta Galbiati, Olimpia Quadrini, Alice Volpi.

Ginnastica Meda terza a Mortara

Ginnastica a Mortara: la categoria 3A e la Sampietrina

Nella categoria 3A prestigiosa affermazione della Sampietrina con una squadra composta da Nicole Basilico, Gisele Ferrari, Aurora Pullano che ha raccolto 195,450 punti e superato, al termine di interessante confronto, la Invictus Gymnastics Cinisello B. (194,075 punti) e la Juventus Nova Melzo (189.025). Ottavo posto per la Casati Arcore con Melissa Crivalli, Giorgia Manicone, Marisol Peruzzetti, Anna Emilia Tognolo e nono per la Gal Lissone (Giulia Amatruda, Caterina Ballabio, Arianna Cuffari, Adriana Trestian).

Ginnastica a Mortara: le categorie Gold1 e Gold2

Nella Gold2 una squadra della Casati Arcore (Beatrice Boracchi, Selene Castoldi, Chiara Mantovani, Vittoria Ronchi) ha scontato alcune imprecisioni a parallela e trave rimanendo ai piedi del podio nella gara vinta dalla Ghislanzoni Gal – Lecco. Il bilancio della società presieduta da Antonio Radice in questa trasferta è comunque positivo tale da gratificare l’impegno delle allenatrici Sara Varisco, Alessia Merlo, Irene Maffezzoli, Maddalena Parma e Morgana Iannello.

Infine nella Gold1 (vittoria della Brixia) la Pro Lissone si è inserita in quarta posizione con Giada Marino, Sofia Miccoli, Alessia Maria Muresan, Ludovica Usuelli.