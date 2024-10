Ginnastica ritmica: Fava è di bronzo al campionato Interregionale Gold

Nel Campionato interregionale Gold categoria allieve disputato a Cantalupa come era accaduto nelle due prove del Campionato regionale lombardo (prima al Palaunimec quindi a Modignano Lodigiano per la seconda) nella gara organizzata dalla Ritmica Piemonte si è rinnovato il confronto tra le ginnaste Asia Natasha Fava (Casati Arcore) ed Eleonora Milea Pollinzi (Moderna Legnano) presentatesi in pedana per conquistare l’ambito alloro. Nella gara interregionale però si è inserita nel confronto tra le due migliori ginnaste lombarde la ligure Serena Morello (Ginn.Auxiliuam) che al termine degli esercizi ha stampato il secondo punteggio grazie al quale si è inserita al secondo posto alle spalle della Pollinzi ma davanti all’atleta della Casati Arcore che, comunque, è rientrata in sede con al collo la medaglia di bronzo. Nel contempo a Cornaredo si è disputata la prima prova del “Torneo Winter Club” di ritmica al quale la società presieduta da Antonio Radice si è presentata con sette formazioni.

Ginnastica ritmica: Fava è di bronzo e le altre squadre della Casati

Il piazzamento più significativo è stato ottenuto da una squadra composta da Matilda Di Carlo ed Elisabetta Mengon che nel settore LB2, categoria squadre open, si è insediata al secondo posto a tre punti dalla Ginnastica Rho Cornaredo. Questi i piazzamenti delle altre squadre di Arcore iniziando dal settore LB1, categoria allieve: settima squadra A (Sophie Rizzardi, Rebecca Ripamonti, Veronica Magni); ottava squadra B (Lisa Frongia, Mia Orlando, Nina Iannello); nona squadra C (Giorgia Sabbioni, Lavinia Ernici, Beatrice Pessina). Nella categoria allieve 13mo della Casati con Michelle Coco, Ilaria Montone, Matilde Calori. Infine nel settore LC1, nella categoria allieve la squadra della Casati Arcore con Micaela Lozito, Ginevra Sabbioni, Amira Schiratti, Ginevra Migliardi ha conquistato il quinto posto mentre nella categoria open la squadra bianco-verde con Ginevra Saj, Marta Berardi, Carolina Della Ragione, Nicole Ghezzi e Sara Galimberti ha chiuso con la 14ma posizione.