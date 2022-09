Ginnastica Meda: il regalo per i 50 anni è il ritorno tra i migliori al mondo

L’inaugurazione della nuova palestra della Ginnastica Meda, il 14 maggio scorso, era stata salutata dalle molte autorità federali e da quelle regionali, provinciali e municipali come prodroma di nuovi ed ulteriori successi per il blasonato sodalizio, tanto che il primo cittadino Luca Santambrogio si era augurato di poter festeggiare trionfi entro una decina d’anni.

Ginnastica Meda: il titolo europeo di Davide Oppizio è una ventata di ottimismo

Invece i ginnasti medesi hanno già bruciato le tappe. L’affermazione di Davide Oppizzio, ai recenti 35esimi campionati d’Europa juniores che si sono svolti a Monaco di Baviera in Germania dal 18 al 21 agosto, ha riportato una ventata di ottimismo. E sono i molti a sognare di ripercorre i fasti di un recente passato quando i colori brillavano e sventolavano con Igor Cassina, Matteo Angioletti, Andrea Coppolino, per citare i più blasonati.

La nazionale italiana campione d’Europa juniores

Ginnastica Meda: la soddisfazione del dt Maurizio Allevi, i numeri del movimento

A Maurizio Allievi, direttore tecnico della ginnastica Meda e tuttora tecnico nazionale e nel recente passato direttore tecnico della nazionale italiana, incarico che ha ricoperto per venti anni, è ritornato il sorriso sul volto dopo le prove di successo del 17enne Oppizzio: “In questo momento lui è il nostro punto di forza e di riferimento per i 200 tra ragazzi e ragazze che frequentano la palestra, di cui 50 che partecipano alle gare. Per far crescere un buon ginnasta ci vuole del tempo e tanto sacrificio amenoché di scoprire chi ha un talento naturale che va solo coltivato. Dopo quattro mesi di riapertura della palestra ritengo che si iniziano a vedere i primi frutti anche in diversi giovanissimi come Luca Galimberti, 9 anni, che a Padova ai campionati italiani di A2 ha ottenuto il secondo posto. La nostra palestra di via Caduti Medesi è aperta tutti i giorni dalla 14 fino alle 23 ed è un pullulare di ragazzi e ragazze che seguiti da istruttori preparati si impegnano con costanza e passione per migliorare le loro prestazioni. La ginnastica come è risaputo è solo e tanto sacrificio con poca gloria rispetto ad altre discipline”.

Ginnastica Meda con la Brianza ancora protagonista, la festa è il 24 maggio 2023

Poi ha aggiunto: “I recenti risultati ai campionati europei giovanili mi portano ad affermare che la Brianza ha dimostrato di essere ancora una volta presente a livello continentale ma soprattutto di avere delle potenzialità e di poter scrivere delle belle pagine per il futuro. Un futuro che per la Ginnastica Meda è ripreso dallo scorso maggio, con la riapertura della rinnovata palestra, la migliore d’Italia e forse di tutta Europa, e sarà suggellato dalla festa del 50esimo di fondazione del sodalizio, prevista per il 24 maggio 2023. Un evento già in calendario a villa Antona Traversi di Meda e per il quale sono già in corso i preparativi, perché il traguardo è prestigioso”.