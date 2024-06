Ginnastica: gli atleti di Monza e Brianza agli assoluti (col sogno dell’Olimpiade)

La Federazione ginnastica ha diramato l’elenco con i ginnasti ammessi ai Campionati italiani assoluti in programma dal 5 al 7 luglio al Palasport di Cuneo. Nel settore maschile sono stati inseriti 37 atleti e in quello femminile 38, per tutti gli atleti selezionati i Campionati assoluti rappresentano un autentico esame nel quale peraltro i più bravi staccheranno i tagliandi che garantiscono la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi (26 luglio – 11 agosto).

Ginnastica: gli atleti di Monza e Brianza selezionati

Per questa rassegna tricolore la Federazione ha inserito nell’elenco maschile, tra gli altri, due ginnasti della Pro Carate (Yumin Abbadini e Diego Vazzola), uno della Sampietrina Seveso (Pietro Mazzola) e, in quello femminile, Alexia Angelini (Gal Lissone), Martina Maggio di Villasanta (Gs. Fiamme Oro) e la monzese Rebecca Aiello che da alcuni mesi si è accasata alla Ginnastica Riccione Accademia e, a inizio giugno al Palaindoor di Padova ha conquistato il primo posto nel concorso generale Coppa campioni.

Obiettivo di Abbadini è quello di salire sul primo gradino del podio come era accaduto nel campionato 2022. In questa stagione, l’eclettico ginnasta tesserato alla Pro Carate nei Campionati europei di Rimini ha vinto due medaglie di bronzo, una nel concorso generale (l’ultima prima di lui era stata vinta nel 1990 da Yuri Chechi) e l’altra con la squadra azzurra completata da Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Salvatore Maresca. Abbadini, con altri ginnasti azzurri, è stato convocato al collegiale di Fermo che si conclude venerdì 28 giugno.

Ginnastica: gli atleti di Monza e Brianza al Criterium femminile

A Cuneo, in concomitanza con gli assoluti, si disputerà il Criterium giovanile di artistica femminile al quale sono state ammesse allieve delle categorie A4 e A3 che si sono posizionate tra le prime venti nelle rispettive categorie dei campionati individuali 2024 Gold. Nella categoria A3 (ginnaste nate nel 2013) scenderanno in pedana Vittoria Ronchi e Beatrice Boracchi (Casati Arcore) e Aurora Pullano (Sampietrina Seveso).