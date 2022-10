Ginnastica, concluso a Mortara il campionato lombardo Allievi Gold

Con la seconda prova disputata a Mortara si è concluso il campionato regionale lombardo Allievi Gold. Alla gara erano presenti queste società brianzole: Casati Arcore, Ginnastica Meda, Ginnastica Pro Carate e Sampietrina Seveso, che hanno presentato in pedana ben nove formazioni. Questi i loro risultati con i rispettivi organici. Categoria Gold1: quarta Sampietrina Seveso (Cristian Denis Bele, Andrea Pellecchia, Giacomo Piuri, Filippo Visentin, Adam Zouioueche); settima Casati Arcore (Fabrizio Biello, Cristian Lizzano, Samuele Nardelli, Fineo Federico Trionfo); ottava Ginnastica Meda (Ludovico Frigerio, Luca Galimberti, Niccolò Scibilia). Categoria Gold2: seconda Ginnastica Meda (Achille Donatiello, Leonardo Martorella, Andrea Pugliese); terza Pro Carate (Ivan Borgonovo, Edoardo Casati, Corrado Dell’Orto, Alessandro Magri, Michele Palmieri); quarta Sampietrina Seveso (Davide Cretella, Thomas Delon, Jacopo Grasso, Thomas Pellecchia). Categoria Gold3: quarta Sampietrina Seveso seconda squadra (Andrea Bazzi, Riccardo Castelli, Gioele Cretella); quinta Pro Carate (Leonardo De Luca, Flavio Galimberti, Pietro Nelson Sestili); sesta Sampietrina Seveso squadra (Federico Crippa, Mattia Masatti).

Ginnastica: la soddisfazione di Casati Arcore e Sampietrina Seveso

Un gruppo di atleti della Casati Arcore

«Abbiamo affrontata questa prova senza Gabriele Penati, costretto a casa all’ultimo momento per via della febbre, e così Fabrizio Biello ha dovuto sostituirlo in tutti i sei attrezzi -spiega Valentina Boi, allenatrice della Casati Arcore-. Ciononostante, tutti gli altri hanno disputato un’ottima gara con importanti riscontri». Bilancio positivo anche per la Sampietrina Seveso, guidata da Paolo Quarto, presente in tutte le categorie per un totale di quattordici ginnasti regolarmente in pedana. «Abbiamo presentato formazioni con atleti giovanissimi che hanno davanti un futuro importante -spiegano i tecnici sevesini-. La prima conferma è certificata dall’ammissione alla finale nazionale che si terrà a Modena nei giorni 12 e 13 novembre di tutte le nostre squadre».

Ginnastica: la classifica a squadre finale

Questi piazzamenti delle squadre brianzole nella classifica finale del campionato regionale lombardo Gold, categoria Allievi. Gold1: quarte ex-aequo Sampietrina Seveso e Casati Arcore, ottava Ginnastica Meda. Gold2: seconda Ginnastica Meda, terza Pro Carate, quarta Sampietrina Seveso. Gold3: quarta Sampietrina Seveso seconda squadra, quinta Pro Carate, sesta Sampietrina Seveso prima squadra.