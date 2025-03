Ginnastica: Brianza da podio ai Nazionali di artistica

Rendiconto importante quello esibito dalle squadre di ginnastica della Brianza che hanno gareggiato al PalaPrometeo di Ancona nella seconda prova dei campionati nazionali di artistica a squadre Serie B e Serie A1. Tutte hanno migliorato i punteggi stampati nella prima tappa di Montichiari a iniziare dalla Casati Arcore, neo promossa in Serie B maschile, che ha accumulato 139,800 punti, rispetto ai 134,150 a referto nella gara d’esordio. Nella Serie A1 femminile, la Gal Lissone si è inserita all’ottavo posto con punti 149,900 (146,900 nella gara d’esordio); nella Serie A1 maschile la Pro Carate, da tempo tra le big di questa disciplina, è salita sul secondo gradino del podio con punti 239,650 (ben otto in più rispetto Montichiari) e la Sampietrina Seveso si è inserita in nona posizione con punti 226,750 (sei in più rispetto al referto finale della prima tappa).

Ginnastica, la Brianza da podio ai Nazionali: i nomi

Ginnastica Pro Carate per la Serie A1: la squadra in basso a sinistra

Ad aggiudicarsi la seconda tappa del campionato dei grandi attrezzi, tra le 12 squadre della femminile, sono state le ginnaste della Libertas Vercelli con il totale di 158.650 che guidano anche la classifica generale. La Gal Lissone in pedana con una squadra guidata da Alexia Angelini e dalla tedesca Medita Mayr, completata da talentuose giovani atlete come Lara Clerici, Sofia Chiumello, Sibilla Zanoni e Aurora Marziani ha conquistato l’ottava posizione in linea con le previsioni di Christian Brenna, presidente della società.

Tra le altrettante formazioni maschili presenti ad Ancona, invece, ha avuto la meglio la Gymnastic Romagna Teamcon 237.650 punti. Sul podio sono salite, sul secondo e terzo gradino, la Pro Carate con il punteggio di 233.050 e, in ex-aequo, Virtus Pasqualetti e Giovanile Ancona a quota 232.050. Dopo due tappe è proprio il club di Cesena a guidare la classifica, seguito dal club brianzolo che già messo nel mirino il sorpasso da perfezionare nella terza prova del campionato che la società presieduta da Giorgio Corti organizza a Desio nei giorni 21 e 22 marzo mentre la stagione culminerà nei giorni 3 e 4 maggio con le Final Eight a Firenze con in palio il titolo nazionale 2025.

Ginnastica Casati Arcore: Boi, Mollichelli e Morandi

Ginnastica, la Brianza ai Nazionali: altri risultati

Ad Ancona la Pro Carate si è presentata in pedana con Yumin Abbadini, Ricardo Villa, Diego Vazzola, Mario Macchiati, Matteo Fortuna e Marco Villa; la Sampietrina Seveso con Riccardo Ruggero, Pietro Mazzola, Daniele Somaschini, Tommaso Bulla e Giacomo Arena.

Nella B maschile, la Casati Arcore ha onorato la sua partecipazione con il settimo posto nella prova vinta dalla Ginnastica Fermo. Al palasport di Ancona i tecnici della Casati (l’olimpionico Matteo Morandi e Valentina Boi) hanno guidato con mano sicura giovanissimi atleti a iniziare da Paolo Mollichelli che nel volteggio ha stampato ha stampato 13,450 punti con un salto acrobatico, mentre Daniele Perego, Alberto Redaelli, Federico Trionfo Fineo, Gabriele Penati e Isacco Miotti si sono alternati sui vari attrezzi.