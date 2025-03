La terza e ultima fase della “regular season” dei campionati nazionali di ginnastica artistica di Serie A1, A2 e B che la società Pro Carate organizzerà nei giorni 21 e 22 marzo a Desio è stata presentata nella Villa Cusani di Carate Brianza durante un incontro che ha visto la partecipazione del sindaco della città Luca Veggian, del presidente della Pro Carate Giorgio Corti e, tra le autorità, del presidente federale Andrea Facci, del neo consigliere nazionale Oreste De Faveri di Desio (già al vertice del Comitato Lombardia FGI), quindi delle ginnaste Elisa Iorio e Angela Andreoli, componenti della squadra azzurra vincitrice dell’argento alle Olimpiadi di Parigi.

Ginnastica artistica: tutto sulla tappa di Desio dei campionati nazionali, «un grande onore» per la Pro Carate

“Per noi è un grande onore poter organizzare questo evento e quindi ringrazio il nostro neo presidente Andrea Facci che ci ha dato questa opportunità – ha dichiarato Giorgio Corti – Dopo la prova a Montichiari non era affatto scontato che ben due gare si svolgessero in Lombardia, quindi grazie per la fiducia che ci avete accordato. Un ringraziamento speciale anche al sindaco che ci ha sempre sostenuto e accompagnato in questo percorso. Il suo supporto, così come quello di tutta l’amministrazione, è stato fondamentale”.

Significativi gli interventi del presidente Facci che ha preannunciato l’avvio di gruppi di lavoro per offrire maggior supporto alle società e del sindaco Veggian che ha indicato nella Pro Carate un’eccellenza presente sul territorio da 114 anni.

Ginnastica artistica: tutto sulla tappa di Desio dei campionati nazionali, il programma di gara con Casati Arcore, Gal, Pro Carate e Sampietrina

Il programma della tappa di Desio (in pedana squadre delle sezioni maschile e femminile) venerdì 21 marzo prevede la disputa di gare relative ai campionati Serie B; sabato dalle ore 9 di A2 e al termine la proclamazione delle squadre vincitrici e di quelle che retrocederanno di categoria. Inoltre sabato dalle 14.30 il clou con le squadre di A1 a contendersi l’accesso alla Final Eight in programma il 3 e 4 maggio a Firenze con in palio il titolo assoluto.

Pronte e dar spettacolo nonché per conquistare importanti risultati a Desio saranno presenti le squadre di Casati Arcore (serie B maschile); Gal Lissone (A1 femminile); Pro Carate e Sampietrina Seveso (A1 maschile).