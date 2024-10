Squadre provenienti da tutta la Lombardia tra loro quelle di Sampietrina Seveso, Gal Lissone e Casati Arcore hanno inaugurato la stagione agonistica di ginnastica artistica gareggiando al Palaunimec di Arcore nella prima prova del Campionato regionale Allieve Gold.

Ginnastica artistica: subito applausi al palaUnimec per le Allieve Gold, Casati Arcore

In una manifestazione di alto livello tecnico la Casati, società presieduta da Antonio Radice, ha ottenuto risultati eccellenti, schierando due formazioni che si sono posizionate al terzo posto nella categoria Gold1 e il quinto nella Gold3A. Le squadre biancoverdi hanno presentato esercizi a corpo libero, trave, volteggio e parallele. In particolare le ginnaste più esperte (Vittoria Ronchi, Anna Tognali, Beatrice Boracchi, Marisol Peruzzetto, Melissa Crivalli) hanno debuttato nella Gold1, dopo aver gareggiato nella categoria inferiore lo scorso anno. Tutte hanno dimostrato grande abilità e determinazione, salendo sul terzo gradino del podio. In particolare, spiccano gli eccellenti salti al volteggio della Boracchi e una prestazione quasi perfetta della Ronchi alla trave.

Ginnastica Casati Arcore squadra Gold1 2024

Nella categoria Gold3A è stato il turno delle più giovani: Marta Aquino, Bianca Crippa, Martina Santoquirico, Sveva Lissoni e Erin Ripamonti. Per le ginnaste di Arcore, ad eccezione della Aquino, si trattava della prima esperienza in un campionato Gold, ma hanno affrontato la competizione con grinta conquistando un meritato quinto posto su 21 squadre.

“Sono state bravissime, considerando che hanno iniziato a sperimentare questi esercizi solo dopo la pausa estiva” spiegano le allenatrici Sara Varisco, Maddalena Parma e Irene Maffezzoli.

Ginnastica artistica: subito applausi al palaUnimec per le Allieve Gold, Gal Lissone

Nella categoria Gold2 ha gareggiato anche una formazione della Gal Lissone che si è classificata terza nella Gold2 con le ginnaste Vera Agostino, Caterina Ballabio e Sara Dei Rossi.

Ginnastica artistica: subito applausi al palaUnimec per le Allieve Gold, Sampietrina

Nella categoria Gold1 la Sampietrina con Nicole Basilico, Alessia Greco, Margherita Iacobucci, Zoe Pelis e Aurora Pullano si è confrontata con squadra più esperte riuscendo – come hanno spiegato i tecnici sevesini – a dimostrare, pur con qualche errore, la loro bravura portando in campo gara esercizi di grande difficoltà tali da meritare il quinto posto.