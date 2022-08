Ginnastica artistica maschile, scelti gli atleti per i Campionati Europei a Monaco di Baviera

I ginnasti Yumin Abbadini (cat.senior), Diego Vazzola e Riccardo Villa (cat.junior) tutti tesserati alla Pro Carate e Davide Oppizzio (cat.junior) della Sg.Meda hanno superato la concorrenza e quindi sono stati scelti per difendere i colori azzurri ai Campionati Europei di artistica in programma a Monaco di Baviera dal 18 al 21 agosto.

Saranno accompagnati in questa edizione dei campionati continentali da uno staff tecnico che comprende, tra gli altri, gli allenatori Alberto Busnari e Corrado Corti. Nella nazionale azzurra senior, inoltre, con Abbadini sono stati convocati Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Casali (Giovanile Ancona), Andrea Cingolani (Aeronautica Militare) e Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti). La squadra italiana, categoria junior, farà affidamento su Villa, Vazzola e Oppizzio nonché su Tommaso Brugnami (Giov.Ancona) e Jacopo Zuliani (Roma 70).

Sorride il precedente in Slovenia

A Banska Bystrica, in Slovenia, in luglio negli EYOF, lo “European Youth Olympic Festival”, l’Italbaby di Artistica maschile composta da Tommaso Brugnami, Davide Oppizzio e Riccardo Villa aveva compiuto una fantastica impresa, trionfando nella competizione per Team vincendo la medaglia d’oro, davanti a Gran Bretagna e Svizzera. Gli junior della Nazionale italiana avevano messo insieme il totale di 158.750 punti, battendo gli inglesi di un paio di decimi con una prestazione di squadra di altissimo livello; medaglia di bronzo per la Svizzera (punti 158,200). Archiviata questa brillante esibizione, Villa ha vinto l’argento nell’All-Around individuale. Il ginnasta della Pro Carate, con il totale di 79.850 punti, per uno scarto di mezzo decimo di punto non era riuscito a fare il bis d’oro, finito al collo dell’ucraino Radomyr Stelmakh ma, in seguito, era riuscito a vincere, in coppia con Arianna Grillo della Ginnastica Pavese, l’oro nel Mixed Pair, una nuova tipologia di competizione per gli EYOF che aveva visto scendere in pedana il miglior ginnasta e la miglior ginnasta per nazione su tre attrezzi. Oppizzio dal canto suo aveva vinto il bronzo nella sbarra. Ora i ginnasti brianzoli sono chiamati a ripetersi in questa edizione degli Europei dove tra i protagonisti potrebbe inserirsi anche Yumin Abbadini.