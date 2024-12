Ginnastica artistica: i podi del sevesino Somaschini ai Giochi del Mediterraneo Juniores

Un altro ginnasta della Sampietrina Seveso alla ribalta in un torneo internazionale. È il giovane Daniele Somaschini che a Tunisi nella 7° edizione del Comegym, i Giochi del Mediterraneo dedicati alla categoria junior accompagnato dal tecnico Pamela Cauli è stato impegnato in questa competizione con la squadra Nazionale Junior, portando a termine un ottimo lavoro certificato dalla conquista di quattro medaglie.

Ginnastica artistica: Somaschini d’oro a squadre con la Junior maschile

Innanzitutto nella gara a squadre, Somaschini in pedana con gli Junior della Maschile Luca Leonel Manzaneda e Simone Speranza si è messo al collo la medaglia più pesante quella d’oro con 153.629 punti, davanti a Turchia ed Egitto, rispettivamente con 151.696 e 147.896 punti. Nell’all-around Daniele con 74.998 è salito sul terzo gradino e, su quello più alto, Simone Speranza con 77.197.

«Daniele ha dato un grande contributo alla Squadra per la vittoria finale e si è tolto grandi soddisfazioni personali, non solo con i suoi piazzamenti, ma soprattutto per quello espresso in gara, culminato nell’essere riuscito a portare il tanto atteso nuovo salto a volteggio», ha aggiunto Pamela Cauli che lo allena anche nella palestra della Sampietrina.

Ginnastica Somaschini e gli azzurri sul primo gradino del podio a Tunisi

Ginnastica artistica: Somaschini, le finali di specialità

Nelle finali di specialità Somaschini ha impreziosito la sua trasferta a Tunisi in maglia azzurra portando a casa due medaglie d’oro. Infatti nel cavallo con manigie ha vinto l’oro con 13.233 punti seguito da Alperen Avci (Turchia) con 12.500 e Mohamed Seghier (Algeria) con 12.500. Negli anelli altra medaglia d’oro per Daniele con il punteggio 12.800 seguito da Simone Speranza con lo stesso punteggio e dall’egiziano Abdallah Baraka con 12.666.

Ginnastica Pro Lissone gruppo atleti in Lussemburgo

Ginnastica artistica: gli allievi Pro Lissone alla Gym XMas Cup in Lussemburgo

Impegno internazionale d’eccezione per un gruppo di ginnasti della categoria allievi della Pro Lissone in Lussemburgo, alla Gym XMAS Cup, prestigioso appuntamento natalizio e importante occasione di confronto per i migliori atleti europei. Al Centro Sportivo di Bettembourg, la delegazione biancoblu, che ha presentato in pedana Alessandro Mutti, Manuel Pastorello, Nicolò Sanfilippo e Andrea Tronca, ha conquistato importati piazzamenti sia a livello di squadra che individuali.