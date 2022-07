Ginnastica artistica, estate di lavoro per gli atleti brianzoli in vista degli Europei

Estate di lavoro per un gruppetto di ginnasti tesserati a società della Brianza. Quattro sono stati convocati dai tecnici italiani in vista dei Campionati Europei di artistica in calendario dall’11 al 21 agosto in Germania a Monaco di Baviera. Sono Yumin Abbadini, Diego Vazzola, Riccardo Villa della Pro Carate; Davide Oppizzio della Ginnastica Meda. Questi atleti già da domani, domenica, saranno a disposizione dei tecnici azzurri. Abbadini sarà infatti a Fermo per il primo collegiale della nazionale senior della durata di sette giorni; Vazzola, Villa e Oppizzio a Milano (fino a sabato 23 luglio) nel collegiale della nazionale juniores.

Ginnasti brianzoli, Corrado Corti (Pro Carate) al Centro tecnico federale

Al Centro Tecnico Federale di via Ovada a Milano sarà presente anche Corrado Corti, apprezzato tecnico della Pro Carate. In base alle preiscrizioni (obbligatorie per i più importanti tornei) Abbadini sarà scuramente titolare nella nazionale senior; mentre per la nazionale junior i giochi sono tuttora aperti anche se nella prima lista compaiono i nomi di Oppizzio e Villa. Per la imminente edizione degli Europei è stata preannunciata l’adozione di un nuovo regolamento che prevede soltanto gare a squadre e finali di specialità mentre non si disputeranno i concorsi generali individuali.

Ginnastica artistica: tre atleti della Sampietrina Seveso alla selezione nazionale

Con uno sguardo rivolto al futuro, tre ginnasti della Sampietrina Seveso prenderanno parte alla selezionale nazionale categoria allievi che si terrà a Padova dal 24 al 28 luglio nella palestra Corpo Libero Gymnastics. I ginnasti convocati sono Andrea Pellecchia, Filippo Visentin e Adam Zouioueche; al loro fianco ci sarà l’allenatrice Pamela Cauli che li osserva con attenzione nella palestra di Seveso.