Finale di stagione sul podio per l’Elga Sport di Nova Milanese che ha inanellato un successo dopo l’altro ai campionati nazionali disputati la scorsa settimana a Cesenatico. Luna Leone, Sofia Allò, Viola Bianchi, Martina Franciosi, Marta Manfrin, che compongono il team agonistico, hanno sbaragliato tutte le avversarie e hanno conquistato il titolo di campionesse nazionali.

Ginnastica artistica: Elga Sport di Nova d’oro e argento alle finali di Cesenatico, l’orgoglio dell’allenatrice Monterisi

Ad allenarle Laura Monterisi che ha commentato: «Sono davvero molto orgogliosa del risultato ottenuto che conclude un campionato ad altissimi livelli». E ha aggiunto: «È un gruppo che seguo fin da quando erano piccole e che hanno resistito anche al fermo obbligato imposto dalla pandemia». Al risultato di squadra si aggiungono anche quelli individuali: Martina Manfrin è vicecampionessa nazionale all round, mentre Luna Leone ha conquistato il titolo di campionessa al corpo libero.

Laura Monterisi con le campionesse individuali

Ginnastica artistica: Elga Sport di Nova d’oro e argento alle finali di Cesenatico, la preagonistica

Ottimo piazzamento anche per il gruppo delle preagoniste composto da Greta Rot, Alice Boretto, Serena Foti e Nicole Fiorentino. Per loro un ottimo secondo posto e il titolo di vicecampionesse al debutto assoluto in gara come team.

«Siamo soddisfatte dell’ottimo risultato – ha commentato ancora Monterisi – sono riuscite a portare a termine un’eccellente prova, nonostante l’emozione».

Ginnastica artistica: Elga Sport di Nova d’oro e argento alle finali di Cesenatico, ma non è finita e ora ci sono il saggio e Rimini

Per tutte le atlete della Elga Sport, guidata dalla presidente Silvia Persavalli, domenica 2 giugno è il momento del saggio di fine anno, momento sempre molto atteso, da tutte le ginnaste e dalle loro allenatrici. L’appuntamento è in tre turni: alle 11.30, alle 14 e alle 16 e sarà ad Arcore nella palestra Casati in via Edison. Concluse le scuole e gli allenamenti ufficiali, dal 10 al 21 giugno è in programma il Camp estivo nella palestra di via Fiume a Nova Milanese. La squadra agonistica, invece, continuerà ad allenarsi perché è attesa ancora in gara a fine giugno a Rimini.