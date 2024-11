Ginnastica artistica: Casati e Sampietrina sugli scudi con le Allieve Gold

Nel Campionato regionale allieve Gold le squadre di Sampietrina Seveso, Gal Lissone e Casati Arcore si sono espresse su livelli di assoluta eccellenza conquistando importanti risultati. Soprattutto la Casati Arcore che al Palaunimec, ha confermato la sua bravura nel panorama ginnico lombardo conquistando, il secondo posto nella Gold 1, il sesto nella Gold 3 e il ventesimo nella Gold 3B.

Ginnastica artistica: Casati Arcore, soddisfazione per i progressi

Ginnastica Casati Arcore Squadra Gold 1 – seconda classificata 2024

Nella Gold 1 le ginnaste della Casati hanno confermato di poter competere ai vertici, passando dal terzo posto, della prova disputata a metà ottobre, al secondo grazie ad esercizi eseguiti alla perfezione a trave, parallele, corpo libero e volteggio. La squadra con Vittoria Ronchi, Anna Tognali, Beatrice Boracchi, Marisol Peruzzetto e Melissa Crivalli ha lasciato il segno in una gara di elevato livello tecnico. Le stelle sono state, per via dei punteggi record, Boracchi al volteggio, Tognali alle parallele e Ronchi al corpo libero.

«Sono più che soddisfatta – dichiara l’allenatrice Sara Varisco – Hanno eseguito esercizi con grande attenzione e maturità, distinguendosi in una competizione di alto livello. Ora continueremo a lavorare in vista della zona tecnica, con l’obiettivo di accedere alla finale nazionale di dicembre».

La Casati Arcore ha partecipato anche al Campionato Allieve Gold 3A con la squadra composta da giovani ginnaste (Marta Aquino, Bianca Crippa, Martina Santochirico, Sveva Lissoni, Erin Ripamonti) che hanno confermato di essere talenti in crescita classificandosi sesta su 21 squadre, ponendo basi solide per il futuro della società. La squadra Gold 3B con Micaela Aquino, Alessia Bueti, Giorgia Manicone e Giada Pinna ha chiuso al ventesimo posto.

Ginnastica artistica: Sampietrina e Gal Lissone

Tre le squadre che hanno lasciato impronte indelebili in questi campionati si sono inserite quelle di Sampietrina e Gal Lissone. Quest’ultima, nella Gold 2, ha conquistato il primo posto con Vera Agostino, Caterina Ballabio, Ludovica Castoldi, Sara Dei Rosi, Cloe Morandi che si sono distinte per la loro bravura e la Sampietrina il settimo nella Gold 1 con Nicole Basilico, Alessia Greco, Margherita Jacobucci, Zoe Pelis, Aurora Pullano.