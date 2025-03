Ginnastica artistica: Casati Arcore d’oro con le ragazze LE3 Base

È un periodo carico di gare per le ginnaste della Casati Arcore impegnate in competizioni di diversi livelli. Innanzitutto è da sottolineare l’eccezionale risultato della squadra LE3 Base che ha conquistato l’oro a Mortara. La squadra biancoverde con Serena Crippa, Anita Pesce, Desiree Nucaro e Vanessa Crivalli, ha totalizzato 101.450 punti. La seconda formazione con Caterina Iannetta, Giulia Riva e Margherita Villa con 98.850 punti, si è classificata sesta su 37 società in gara. Le ginnaste sono state accompagnate da Sara Varisco, mentre in palestra sono seguite da Giulia e Giorgia Leone.

Ginnastica artistica: Casati Arcore, campionato Silver LC Base e Avanzato

A Cabiate, il gruppo Promo 3 e 4 ha partecipato alla prima prova individuale e sabato Ludovica Petrelli ha presentato tre esercizi puliti: peccato per una caduta alla trave che l’ha fatta scivolare al 6° posto su 28 ginnaste.

Domenica hanno gareggiato Angelica Barbato, Ilenia Cambareri, Alice De Luca ed Eleonora Nava. Per loro si è trattato della prima esperienza nel campionato LC Base. Tutte hanno eseguito buoni esercizi: Alice si è imposta nella categoria J2, e Ilenia è giunta 17° nella stessa categoria, Eleonora ha chiuso 15° e Angelica 25° nella categoria J1. Positiva anche la prestazione delle Allieve 2: Irene Richichi ha concluso 18° e Amelia Campana 25esima.

Ginnastica Casati Arcore De Luca Alice 1° classificata LC Base cat.Junior 2025

Nel campionato LC Avanzato ottima prova per Erin Ripamonti, 16° in A2, e Alessia Bueti, 8° in A4

Le Junior, nonostante qualche imprecisione tecnica che ha inciso sulle note di partenza, hanno ottenuto buoni risultati: Martina Colnaghi 11° in J1, Benedetta Ozimo 6° e Giulia Bonfanti 7° in J2.

Le ginnaste del gruppo Promo 3 hanno esordito nel campionato LC Base: Aurora Colella, Vera Conti e Matilda De Luca, tutte pur reduci da infortuni hanno disputato una buona gara. Matilda si è classificata 4°, Aurora 5° nella categoria S2 e Vera 26° nella categoria S1

Le allieve sono allenate in palestra da Irene Maffezzoli mentre le Junior e Senior da Francesca Gervasoni e Martina Sala.