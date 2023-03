Ginnastica Artistica: buona prova della Casati Arcore ai campionati regionali

Entra nel vivo la stagione dell’artistica, sia maschile che femminile, con le gare individuali dei Campionati regionali lombardi. Innanzitutto in quello Gold maschile: a Mortara la società presieduta da Antonio Radice si è presentata in pedana con quattro ginnasti: nella categoria Gold A5, quella più impegnativa, Federico Trionfo Fineo ha vinto la prova totalizzando 62.150 punti superando al termine di un interessante confronto Leonardo Venturini (Pro Patria Bustese) con punti 60,650. Ribalta per alti due ginnasti affiliati alla Casati: sono Christian Lizzano che ha vinto il bronzo mentre Gabriele Penati è rimasto ai piedi del podio. Nella categoria Gold A3 Fabrizio Biello, è incorso in alcuni errori, per cui si è classificato al quinto posto. Sempre a Mortara, nella prima prova del Campionato lombardo Silver LE, terzo posto di Luca Pirovano (Cat.Junior 1F) e di Isacco Miotti (Cat.Junior 2F) alle parallele.

Ginnastica Artistica: buona prova della Casati Arcore anche al femminile

Nella seconda prova individuale LB Silver femminile a Lissone, la Casati Arcore era presente con 6 atlete della categoria Allieve, allenate da Simona Sala e Irene Maffezzoli che hanno presentato 4 attrezzi: corpo libero, trave, volteggio e parallele. I risultati. Categoria allieve 2F: Giada Pinna – 2a classificata, dopo una stupenda prestazione; Alessia Elena Bueti – 18ma alla sua prima prova in questo campionato. Cat.Allieve 3F: Micaela Aquino – quinta posizione, fuori dal podio per un solo decimo di punto. Cat. Cat.Allieve 4F: Martina Colnaghi – terza dopo un’ottima prestazione; Vera Dello Iacono – quinta e Aurora Aloise – 11ma.Ottima prestazione anche delle ginnaste allenate da Graziella Motta e Linda Brambilla nella gara Regionale Individuale LB3 a Lissone. Categoria Junior 1F: 2a Alice De Luca, 5a Ilenia Cambareri Ilenia. Cat.Junior 3F: 1a Beatrice Vavassori, 2a Vera Conti, 7a Giada Baldelli, 12ma Alice Cirafici. Cat.Snior 1F: 2a Matilde Colombo, 8a Matilda De Luca.