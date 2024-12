Ginnastica artistica: brianzoline agli Italiani, Gal Lissone ottima decima nel Gold 2

Le squadre di Gal Lissone, Casati Arcore e Sampietrina Seveso dopo aver superato le prove di qualificazione, a Riccione nella finale nazionale della categoria Gold, hanno conquistato importanti piazzamenti ritenuti ancora più significativi stante il numero elevato di ginnaste allieve al loro esordio in un campionato italiano.

Ginnastica artistica: Gal Lissone

Il risultato più indicativo lo ha ottenuto la Gal Lissone: la società presieduta da Christian Brenna con una squadra di Categoria Gold 2, prima classificata nel Campionato lombardo, a Riccione ha superato due prove, e nella finalissima si è posizionata al decimo posto con le ginnaste Vera Agostino, Caterina Ballabio, Ludovica Castoldi, Sara Dei Rossi e Cloe Morandi. Il titolo è stato conquistato dalla Ginnastica Romana.

Ginnastica Sampietrina Allieve Gold a Riccione 2024

Ginnastica artistica: Sampietrina Seveso

A Riccione la Sampietrina Seveso nella categoria Gold 1, la più impegnativa in assoluto, ha schierato Alessia Greco (Cat.A2), Iacobucci Margherita (A4), Pelis Zoe (A3) e Pullano Aurora (A3) alla prima finale nazionale.

«La determinazione e il coraggio sono stati fondamentali nella loro prestazione in gara. Sono state poche le sbavature ed è quindi fantastico il risultato come 17esima squadra in Italia, ottenuto all’esordio – ha commentato la responsabile tecnica Marina Krekalova – Abbiamo altri anni per riprovare ancora per cui andiamo avanti senza fermarci mai».

Ginnastica artistica Casati Arcore Gold 3A

Ginnastica artistica: Casati Arcore

Nel bilancio finale della Casati Arcore spiccano i piazzamenti conquistati da due squadre: nella categoria Gold 2 quella composta da Vittoria Ronchi, Anna Tognali, Beatrice Boracchi, Marisol Peruzzetto e Melissa Crivalli si è posizionata al 12emo posto mentre nella categoria Gold 3A con Marta Aquino, Bianca Crippa, Martina Santochirico, Sveva Lissoni ed Erin Ripamonti, nonostante qualche errore, ha dimostrato un grande impegno chiudendo al 16esimo posto.

Ginnastica artistica: verso gli Italiani individuali con sette ginnaste Gal

Questo fine settimana l’attenzione degli sportivi è rivolta al Campionato nazionale individuale Gold, categorie junior e senior, che si disputa a Fermo ed al quale sono state ammesse, grazie ai punteggi conquistati nelle varie prove di qualifica e nella gara di ripescaggio a Civitavecchia ben sette ginnaste della Gal Lissone. Sono: Maria Caravatti, Sibilla Zanon, Lara Clerici, Giada Marino, Aurora Marziani (categoria Junior 1); Elisa Bandini ed Anna Bersani (Cat.Senior 1).