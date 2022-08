Ginnastica artistica, brianzoli protagonisti agli Europei: oro per Villa, argento per Abbadini

Ginnasti brianzoli super: nelle ultime gare dei Campionati europei di artistica all’Olympiahalle di Monaco di Baviera, Riccardo Villa, nella categoria junior, si è messo al collo un altro oro vincendo la finale al cavallo con maniglie e Yumin Abbadini un argento dopo aver contribuito a posizionare la squadra senior dell’Italia sul secondo gradino del podio. Entrambi sono tesserati alla Pro Carate, società presieduta da Giorgio Corti, e sono allenati dal bravissimo Corrado Corti.

Riccardo Villa conquista l’oro nel cavallo con maniglie

Nelle finali individuali per juniores, Riccardo Villa grazie agli ottimi esercizi svolti, ha vinto l’oro nel cavallo con maniglie. L’atleta della Pro Carate ha sfoggiato l’esercizio più difficile (5.5 di nota D) di tutti i finalisti, corredandolo di una nota esecutiva pari a 8.5 che l’ha incoronato, col punteggio di 14.000, Campione d’Europa di specialità. Al suo fianco sul podio sono saliti l’armeno Hamlet Manukyan, a un soffio da Riccardo con 13.966, e il georgiano Dachi Dolitze con 13.533. Nella prova agli anelli, Riccardo dopo aver terminato un esercizio buono, ha concluso la sua seconda finale in settima posizione. Lo svedese Luis Il-Sung Melander con una prestazione superlativa da 13.633 si è incoronato campione d’Europa di specialità, l’armeno Hamlet Manukyan ha conquistato il secondo argento di giornata (13.333), mentre Jukka Ole Nissinen sale sul podio in casa con 13.100.

Davide Oppizzio (Ginnastica Meda) ha chiuso le finali per l’Italia junior con una buona prestazione alla sbarra certificata dal punteggio di 13.100 e dal sesto posto complessivo. Sul primo gradino è salito l’israeliano Dmytro Dotsenko (13.366), con una sbarra dalle difficoltà contenute ma dalla precisione senza pari. Hanno completato il podio due tedeschi Ole Jukka Nissinen e Daniel Mousichidis, rispettivamente argento e bronzo col punteggio a parimerito di 13.266.

Bilancio positivo quindi per gli azzurrini che con Riccardo Villa e Diego Vazzola (entrambi Pro Carate), Davide Oppizzio (allievo di Maurizio Allievi a Meda), Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona) e Jacopo Zuliani (Roma 70) si erano messi al collo la medaglia d’oro nel concorso a squadre.

Medaglia d’argento per Yumin Abbadini

A Monaco tra i ginnasti che hanno conquistato la ribalta si è inserito a pieno titolo anche Yumin Abbadini, ginnasta dotato di grandi mezzi tecnici che con i punteggi nei vari esercizi ha portato punti pesanti alla corazzata azzurra che ha totalizzato 247.494 salendo sul secondo gradino con al collo l’argento, prima medaglia assoluta del palmares europeo federale, dietro alla Gran Bretagna, leader con 254.295; bronzo per la favorita Turchia staccata di oltre un punto a quota 246.162.

L’argento della squadra italiana che ha presentato sui vari attrezzi oltre a Yumin Abbadini, Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), Lorenzo Casali (Giovanile Ancona), Andrea Cingolani (Aeronautica Militare) e Matteo Levantesi (Virtus Pasqualetti) ha riproposto le imprese di tre ginnasti brianzoli che proprio agli Europei avevano vinto medaglie d’argento. Sono Igor Cassina (sbarra, Debrecen 2005), Andrea Coppolino (anelli, Amsterdam 2007) e Matteo Morandi (anelli, Stettino 2019).