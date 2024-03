Ginnastica artistica, brianzoli in grande spolvero nella prima prova del campionato lombardo

I ginnasti tesserati alle società Pro Carate, Sg Meda, Pro Lissone, Casati Arcore e Sampietrina Seveso hanno ben figurato in tutti i livelli nella prima prova del campionato lombardo Silver LD ed LE (varie fasce della categoria Allievi, Juniorers prima e seconda fascia) ed anche nella prima prova del campionato Gold (riservata solo agli Allievi) organizzata a Mortara dall’Agd La Costanza Andrea Massucchi Libertas. Nella categoria Allievi del campionato Silver LD, sul cosiddetto podio allungato (primi sei atleti) sono saliti questi ginnasti della Sampietrina Seveso: Thomas Delon (primo posto nella A2), Cristian Denis Bele e Giacomo Piuri, nell’ordine primo e terzo, nella A3. Per la Pro Carate, Michele Palmieri e Corrado Dell’Orto, secondo e quarto nella categoria A2; Nicolò Farina e Davide Fontana, rispettivamente, secondo e quarto nella categoria A4.

Ginnastica artistica: Dennis Vancheri in evidenza

Dennis Vancheri

Nel campionato Silver LE sui primi due gradini del podio della categoria Juniores prima fascia sono saliti Ludovico Frigerio e Niccolò Scibilia (Sg Meda). Il ginnasta Dennis Vancheri (Junior seconda fascia della Pro Lissone) che, per la prima volta, si è confrontato con il programma all-around, misurandosi sul giro completo dei sei attrezzi dell’artistica maschile, ha ottenuto un ottimo sesto posto assoluto nel livello Silver più alto. Dennis ha mostrato un ampio margine di miglioramento viste alcune piccole sbavature che saprà certamente correggere in allenamento in vista della prossima prova.

Ginnastica artistica: ottimi riscontri anche nel campionato Gold

Edoardo Pasquale della Casati Arcore

Anche nel più impegnativo campionato Gold, dove erano in pedana solo ginnasti delle categorie Allievi, i tecnici delle società brianzole sono riusciti a far emergere il meglio da ogni piccolo atleta. I talentuosi ragazzi della Sampietrina, sotto la guida tecnica di Pamela Cauli e Paolo Quarto, hanno ottenuto importanti risultati, a iniziare da Luca Mattia Longiu, Andrea Crippa, Andrea Bazzi posizionatisi al primo, terzo e quarto posto nella categoria A2; quindi, con Thomas Pellecchia, terzo nella categoria A3; poi con Filippo Visentin, terzo nella categoria A4 e per finire con Andrea Pellecchia, quinto nella categoria A5. Sul podio allungato hanno completato i loro esercizi due ginnasti della Sg Meda, Thomas Cagnetto (secondo nella categoria A1) e Luca Galimberti (quarto nella categoria A4); e due ginnasti della Pro Carate: Edoardo Casati (terzo nella categoria A5) e Samuele Nardelli (quinto nella categoria A3). Infine, Edoardo Pasquale (Casati Arcore – categoria A1) sotto la guida tecnica di Valentina Boi ha dimostrato tutto il suo valore ottenendo il sesto posto dopo aver affrontato una serie di esercizi al volteggio, cavallo con maniglie, sbarra, anelli, parallele e corpo libero.