Gal e Pro Lissone a Rimini per Ginnastica in Festa

La stagione agonistica per le società Gal Lissone e Pro Lissone ginnastica si è conclusa a Rimini con la conquista di prestigiosi risultati nell’evento Ginnastica in Festa. A Rimini nella grandiosa manifestazione con alcune migliaia di ginnasti e ginnaste, dirigenti e tecnici della Pro Lissone hanno festeggiato per i risultati conquistati da due talenti: Giada Marino e Manuel Pastorello.

Ginnastica Pro Lissone: Giada Marino con le medaglie

Quest’ultimo ha vinto il titolo Italiano Categoria LB allievi 1^ fascia e, al termine di un acceso confronto con Damiano Saglimbene (New Sport), ha totalizzato punti 46,450 rispetto ai 46,200 del rivale. In questa categoria Michele Palmieri e Corrado Dell’Orto, entrambi della Pro Carate, si sono inseriti rispettivamente al settimo e al 15mo posto. Giada Marino (Cat.LD allieve 3^ fascia) ha concluso la sua esperienza in una manifestazione nazionale con un bottino incredibile e, dopo aver conquistato il titolo di vice campionessa italiana nell’all-around, ha inanellato una serie di esibizioni di elevato contenuto tecnico premiate con la medaglia d’oro al volteggio e con quelle d’argento a parallele e trave.

Ginnastica in Festa: i risultati della Gal Lissone

Brillante chiusura di stagione anche per la Gal Lissone. A Rimini nella gara organizzata dalla Polis.Celle (1^ Memorial Elisa Antonacci, ginnasta recentemente scomparsa) erano presenti 16 squadre e tra queste la Gal. La manifestazione ha registrato la vittoria della Brixia Brescia (la squadra ha presentato in pedana anche Giorgia Leone di Lissone), davanti a Biancoverde Imola e Vis Academy. Quinto posto per la Gal che ha fatto leva sulle prestazioni di Rebecca Aiello, Anna Bersani, Ginevra Brenna e delle altre due sorelle Leone, Mayra e Giulia.

Ginnastica: Alexia Angelini in gara in Francia

La ginnasta Alexia Angelini ha concluso invece la stagione in Francia nell’ultima prova del campionato di serie A francese con il body della Sociètè de Gymnastique de Yutz. “Ad Oyonnax la nostra atleta si è cimentata su tre attrezzi dando il suo contributo al Club Yutz. – aggiunge il presidente Christian Brenna – È doveroso ringraziare la Società francese per la calorosa accoglienza, la preziosa esperienza fatta vivere ad Alexia e la collaborazione instaurata che speriamo si possa rinnovare nei prossimi anni”.