Max Verstappen si riconferma protagonista assoluto anche in Austria: giunti al Red Bull Ring di Spielberg, per l’undicesimo appuntamento con il Campionato del Mondo di Formula 1 2024, è l’olandese a monopolizzare la prima e unica sessione di prove libere prevista dal formato sprint e a conquistare la pole position per la gara veloce del sabato. Alle spalle di Verstappen, per soli 93 millesimi si qualifica Lando Norris, mentre l’altro portacolori di McLaren, Oscar Piastri, traina il “secondo gruppo”, composto da Russell, Sainz e Hamilton, dalla terza piazza a tre decimi dalla leadership. Sfortuna per il monegasco di Ferrari Charles Leclerc che, senza tempo per un problema avuto in pit lane, dovrá partire dalla decima posizione.

G1, Gp d’Austria: Verstappen mette in fila tutti per la pole della Sprint race, le strategie dei team

Come ormai di consuetudine le uniche prove libere di un weekend sprint lasciano spazio alle diverse strategie dei team, costretti a ridursi in un’unica sessione a testare giri da qualifica e passo gara. Mentre McLaren testa i nuovi aggiornamenti all’ala anteriore e alle sospensioni posteriori, sulla monoposto di Piastri, Mercedes decide di dare piú spazio alle simulazioni del passo gara rispetto a quelle da qualifica. L’ora a disposizione dei dieci team scorre lineare, fatta eccezione per la bandiera rossa provocata, a metà sessione, sul rettilineo del traguardo proprio da Verstappen. L’olandese è vittima nuovamente di problemi al motore. Rientrata ai box, grazie prorpio alla prossimita di questi, la RB20 ésubito pronta a ripartire (e a far segnare il miglior tempo).

G1, Gp d’Austria: Verstappen mette in fila tutti per la pole della Sprint race, la prima sessione della qualifica sprint

La prima sessione della qualifica sprint prende il via alle 16.30 nel totale silenzio: i team aspettano ad uscire dai box puntando su un solo tentativo. Un errore del sette volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton, lo costringe a rilanciarsi per cercare un tempo (precedentemente cancellato), mentre anche Leclerc, non al sicuro torna in pista, conquistando rispettivamete l’undicesima e la settima posizione. Mentre le prime quattro posizioni (Verstappen, Russell, Sainz e Norris) sono condensati in meno di un decimo, i primi eliminati del venerdi di qualifica risultano essere: Riccardo, Hulkenberg, Bottas, Albon e Zhou.

G1, Gp d’Austria: Verstappen mette in fila tutti per la pole della Sprint race, l’errore della Ferrari

I dieci minuti a disposizione dei team per passare il taglio all’ultimo turno di qualifiche mostano sempre Verstappen davanti a Mercedes-McLaren e Ferrari, mentre elimina Magnussen, Stroll,Alonso, Tsunoda e Sargeant.

L’SQ3 prende il via effettivo dopo più di cinque minuti di semaforo verde: è Hamilton il primo a scendere in pista, con gomma soft, per un unico giro lanciato. Se la conquista della pole position da parte di Verstappen, al comando da tutta la giornata di attività, non sorprende, stupisce tuttavia l’errore commesso da Ferrari, che con la macchina che si spengne in corsia box si gioca l’opportunità di un piazzamento con il monegasco. La qualifica sprint si chiude dunque con la prima piazza dell’olandese, seguito dalle due McLaren.