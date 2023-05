Formula 1 a Miami: nelle libere davanti Verstappen, poi Sainz e Leclerc

A solamente una settimana dal Gran Premio d’Azerbaijan, che ha visto il debutto del nuovo formato di gara Sprint, la Formula 1 torna a correre. Nel weekend tra il 5 e il 7 maggio si gira a Miami: quinto appuntamento del Mondiale 2023 e prima delle tre tappe americane.

Il miglior tempo è ancora una volta quello di Max Verstappen, che, dopo essersi perso a metà top 10 nel corso della prima sessione di prove libere, torna in testa alla classifica. Con un 1:27.930 l’olandese distacca Carlos Sainz, autore del secondo tempo, di 385 millesimi. Terzo il compagno di squadra Charles Leclerc, nonostante l’essere andato a muro in curva 7, provocando bandiera rossa a 10 minuti dalla fine della seconda sessione di prove libere. Ferrari si presenta all’appuntamento di Miami con un nuovo fondo messo a punto per contrastare il porpoising, e combattere la supremazia Red Bull sul passo-gara.

Formula 1 a Miami: la Mercedes brilla nella libere

Alle 20 di venerdì 5 maggio, ora italiana, scatta il semaforo verde e le monoposto scendono in pista per percorrere i 5,4 chilometri attorno all’Hard Rock Stadium per la prima sessione di prove libere. Dopo aver iniziato “con il piede sbagliato” sono le due Mercedes a farla da padrone. Costanti vibrazioni percepite allo sterzo della monoposto numero 63 di George Russel sin dall’inizio della gara, infatti, richiedono grandi lavori all’interno del box Mercedes nel corso delle prove. Dopo una bandiera rossa, esattamente a metà dell’ora di prova, provocata dalla Haas di Nico Hulkenberg, a muro in curva-3, a due minuti dalla bandiera a scacchi, Hamilton, seguito a ruota dal compagno di squadra Russel, fanno segnare, l’uno dopo l’altro il nuovo miglior tempo, scalzando Leclerc e coronando la prima sessione di libere con una doppietta Mercedes.

Formula 1 a Miami: Leclerc a muro nelle libere

La seconda sessione di prove libere prende il via alle 23.30 ora italiana, con gran traffico in pista sin dai primi minuti. Anche la Haas di Nico Hulkenberg scende in pista dopo l’incidente delle prime libere. Verstappen e le due Ferrari si scambiano al comando, facendo segnare un miglior tempo dietro l’altro, ma è di nuovo Max a concludere la sessione davanti alle due Ferrari, ripristinando così la condizione nella quale si era lasciata Miami lo scorso anno, nella sua edizione inaugurale: sul gradino più alto Red Bull, dietro sul “podio provvisorio” Ferrari. A 10 minuti dalla bandiera a scacchi, però, sventola un’altra bandiera: quella rossa: Leclerc impatta contro le barriere in simulazione gara, danneggiando la parte anteriore della monoposto.