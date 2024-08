Filippo Tortu in corsa per il podio fino all’ultima frazione

Sulla pista bagnata di Saint-Denis, alle Olimpiadi di Parigi, Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono stati in corsa per il podio fino all’ultima frazione, conquistando un piazzamento nel quale c’è più orgoglio che amarezza dopo una gara comunque corsa al meglio delle loro attuali possibilità.

Nella finale della 4×100 la staffetta azzurra è quarta in 37.68, a sette centesimi dal bronzo. Tre anni dopo l’oro di Tokyo, l’Italia riesce a combattere per le medaglie e all’inizio dell’ultima frazione è ancora pienamente in linea per il primo posto, poi in rettilineo emerge il Canada (37.50) che festeggia il successo davanti a Sudafrica (37.57) e Gran Bretagna (37.61). I capolavori nell’ultima frazione sono stati di Andre De Grasse e forse ancora di più di Akane Simbine che ha portato il Sudafrica al secondo posto, mentre sul terzo gradino del podio è salita la Gran Bretagna.

Proprio in occasione della finale della staffetta 4×100 le emozioni non sono mancate a Filippo Tortu anche al difuori della gara. L’amore senza tempo, quello tra nonna e nipote è arrivato anche alle Olimpiadi e ha fatto il giro del web il post del giovane atleta di Carate Brianza, che ha pubblicato la foto della chat con una persona speciale. La nonna dello sprinter azzurro gli ha fatto una sorpresa e si è presentata a Parigi per poter assistere alla finale di suo nipote nella 4×100. Uno scambio di messaggi che ha commosso tutti gli utenti e non solo. Il velocista azzurro ha deciso di condividere quest’importante momento con i suoi follower, postando lo screen sul suo profilo Instagram. “Pippo bello de nonna guarda dove sono”, ha detto la nonna inviando un selfie al campione olimpico. Grande lo stupore di Tortu: “Ma sei a Parigi e non mi dici nulla?”. Immediata la replica della dolce nonna, che esclama decisa: “E che sorpresa sarebbe? Così guardo la tua finale dal vivo”. E nella finale della 4×100 sugli spalti c’era una tifosa speciale sugli spalti a sostenere il suo Filippo.