Federico Rosario Brafa dell’Us Biassono conquista una medaglia in campo continentale

Una medaglia europea a impreziosire il palmares della società Us Biassono. L’ha conquistata in terra elvetica, nella specialità Crosscountry, Federico Rosario Brafa, che ha vinto l’argento tra gli Allievi di primo anno al termine di una prestazione di alto livello tecnico. Brafa, corridore dell’US Biassono, valtellinese di Tavo Sant’Agata che a Capriasca ha gareggiato con la maglia della nazionale italiana, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, a 2’14” dal ceco Krystof Bazant, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’altro azzurro Ettore Fabbro. L’evento si è svolto sui percorsi attorno alla Torre di Redde e del Mtb Village allestito al campo sportivo di Tesserete. L’organizzazione è stata coordinata da Sergio Romaneschi, che per le autorità locali si occupa della promozione turistica del territorio del luganese e delle sue valli. Una regione che ha la più alta densità di percorsi per Mtb di tutta la Svizzera, offrendo oltre 450 chilometri di itinerari segnalati. Sono stati circa 750 gli atleti in gara con un indotto di 2mila 500 persone tra allenatori, tecnici, preparatori, genitori e accompagnatori.

Ciclismo: Belletta del Namedsport Ulivo terzo a Osio Sotto

Il podio di Osio Sotto: Pier Elis Belletta è il terzo da sinistra



Dagli Allievi ai dilettanti Elite e U23 per annotare un bel podio di Pier Elis Belletta. Nel giro di pochi giorni, dopo aver ottenuto il secondo posto a Valenza, il corridore che gareggia per il team Namedsport Uptivo di Usmate Velate ha conquistato infatti la terza posizione nel “Gp Industria, Commercio e Artigianato Comune di Osio Sotto”, gara in notturna per dilettanti sulla distanza di 80 chilometri. Belletta ha fatto parte del gruppetto dei migliori che nel finale di corsa si è avvantaggiato sul gruppo fino a tagliare il traguardo a soli 6″ dal vincitore Matteo Baseggio (Uc Trevigiani), che si è imposto per distacco. Nella volata per il secondo posto Belletta ha chiuso alle spalle del trentino Elia Tovazzi, cogliendo così il terzo posto. In bella evidenza anche Lorenzo Farinati, premiato con la settima posizione dopo una brillante prestazione. Risultati che confortano sulla condizione del team diretto da Marco Peraboni, dopo che già la scorsa settimana si era posto in luce nella Zanica-Monte Pora. Alla partenza si erano schierati 75 concorrenti. A dare il via ci sono il presidente dell’Uc Osio Sotto Ezio Sciola, il sindaco di Osio Sotto Corrado Quarti e l’assessore allo sport Marcello Mossali. Dopo diversi tentativi di fuga, tutti annullati dal gruppo, al suono della campana Baseggio ha sferrato l’attacco decisivo.