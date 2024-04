F1, Gp del Giappone: piove a Suzuka, Red Bull-Ferrari nelle libere. E c’è Hamilton

La pioggia a Suzuka condiziona le prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Giappone. Nella prima sessione, unica ad essere corsa da tutte e 20 le monoposto, è doppietta Red Bull: Max Verstappen ottiene, in un turno di prove ancora asciutto, il miglior tempo con 1:30.056 secondi, davanti per soli 181 millesimi al compagno di squadra Sergio Perez. Con le vetture che a causa del meteo scendono in pista solo nel finale, dopo aver effettuato qualche giro sporadico rientrando ai box, al termine della seconda sessione di libere è invece Oscar Piastri (con 1:34.725) a conquistare la prima posizione, precedendo il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton di ben mezzo secondo. La Ferrari è sul podio in entrambi i turni di Libere, prima con Sainz poi con Leclerc.

Gp Giappone 2024: prove libere FP1 – infografica Sara Colombo

F1, Gp del Giappone: FP1, Iwasa in pista per Ricciardo

In un Gran Premio del Giappone carico di ricorrenze (belle o tristi), il pilota di casa Ayumu Iwasa è tra i primi a scendere in pista, facendo il suo debutto in Formula 1 al volante della Racing Bulls di Daniel Ricciardo. Come lui, esattamente dieci anni fa, un ancora minorenne Max Verstappen debuttava sulla sorella minore di Red Bull (l’allora ToroRosso) proprio sul tracciato di Suzuka. L’edizione 2024 del Gran Premio del Giappone è anche il decimo anniversario del tragico incidente che, in condizioni di gara proibitive, proprio a causa della scarsa visibilità data dall’intensa pioggia, avrebbe portato il pilota della Marussia Jules Bianchi a spegnersi dopo nove mesi di coma a soli 25 anni. Per ricordarlo in questa ricorrenza, l’amico Charles Leclerc scenderà in pista con un casco speciale a lui dedicato per tutto il weekend.

F1, Gp del Giappone: FP1, l’incidente di Sargeant

Poco dopo lo scoccare della metà sessione, il lavoro portato avanti dai team nel primo turno di libere viene interrotto (per la seconda volta consecutiva) da una Williams a muro. Si tratta della monoposto numero 2 del pilota statunitense Logan Sargeant che, a causa di errore di guida porta la ruota posteriore destra sull’erba perdendo poi il controllo dell’abitacolo. Benché l’americano comunichi di star bene scendendo dalla monoposto, si tratta dell’ennesimo duro colpo per Williams che, per riparare la vettura, comunicherà alla direzione gara di non poter prendere parte con un pilota alla seconda sessione di libere. Con il ripristino delle condizioni di sicurezza in pista e la bandiera verde Max Verstappen riesce ad abbassare il miglior tempo, fino ad ora di Lewis Hamilton, dominando la seconda parte della sessione.

F1, Gp del Giappone: FP2, fa tutto il meteo

Gp Giappone 2024: prove libere FP2 – infografica Sara Colombo

Le condizioni meteo, in rapido peggioramento, da un lato complicano il lavoro delle Racing Bulls, non dando la possibilità a Daniel Ricciardo di portare a termine una vera e propria sessione di libere; dall’altro favoriscono Williams, che aveva già scelto di non scendere in pista con la monoposto di Sargeant per riuscire nelle riparazioni. La pioggia sperimentata in pista a inizio sessione non è abbastanza intensa per delle gomme intermedie, ma è tuttavia proibitivo montare degli pneumatici da asciutti: è la prima volta, dall’inizio del Mondiale 2024 che il Circus della Formula 1 deve confrontarsi con condizioni meteo non proprio ideali. Il primo a scendere in pista Hamilton, ma fino ad un quarto d’ora dalla fine della sessione l’attività in pista è pressoché sporadica, caratterizzata da brevi ricognizioni. Solo sul finale, quando è possibile le slick Piastri, Hamilton e Leclerc scendono in pista per un giro lanciato, mentre Tsunoda e Ricciardo riescono a far registrare i propri tempi montando gomma l’intermedia.