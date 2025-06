F1, Gp del Canada: vince Russell davanti a Verstappen, terzo Kimi Antonelli

Pole position e vittoria: George Russell su Mercedes ha fatto uno-due in Canada conquistando il Gp davanti a Max Verstappen e a uno strepitoso Andrea Kimi Antonelli al suo primo podio in Formula 1 (un ritorno per un pilota italiano dopo 16 lunghi anni – l’ultimo fu Jarno Trulli).

Podio dal quale sono mancate invece le McLaren: quarto Oscar Piastri mentre il compagno di team, Lando Norris, si è messo fuori gioco tamponando proprio il leader del mondiale in un duello serrato per la quarta posizione, a pochi giri dal termine. Il pilota inglese della monoposto papaya è finito a muro dopo il contatto, sul rettilineo dei box, per un errore di valutazione.

Quinto è così giunto Charles Leclerc, sesto Lewis Hamilton. Per la Ferrari una gara senza acuti anche a causa della partenza da posizioni di rincalzo. Hamilton ha avuto anche problemi alla sua monoposto per lunga parte della gara. Settimo Fernando Alonso seguito da Nico Hulkenberg, di nuovo a punti dopo Barcellona. Ottimo nono posto per Esteban Ocon (Haas), decino Carlos Sainz su Williams. Nel mondiale piloti l’uscita di Norris consente a Piastri di allungare a +22 punti sul compagno di squadra. Terzo Verstappen a -33 dal leader.