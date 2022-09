Equitazione: premiato il driver Carlo Mascheroni

Il giussanese Carlo Mascheroni, il “driver” italiano più titolato di tutti i tempi, è stato festeggiato ai Pratoni del Vivaro per “Una Carriera nello Sport” nel corso di una manifestazione alla quale era presente Marco Di Paola, presidente della Federazione sport equestri. Ha guidato la sua carrozza quattro-in-mano nell’arena per ritirare il premio, magistralmente, con una presentazione molto acclamata, al termine della prova di dressage dei Campionati a quattro mani.

L’imprenditore brianzolo, che nel corso della sua carriera sportiva ha partecipato a ben quattro World Equestrian Games (WEG 1994 Den Haag, WEG 1998 Roma, WEG 2002 Jerez, WEG 2006 Aquisgrana, WEG 2014 Caen), ha dimostrato che la pratica dell’equitazione non conosce età.

Equitazione: chi è il driver Carlo Mascheroni

Carlo Mascheroni (Giussano 7 giugno 1940) nasce da una dinastia di sellai, il nonno Carlo fin dal 1898 e poi il padre Ugo producevano e cucivano a mano finimenti in cuoio per il traino delle carrozze con i cavalli. Ha più volte rappresentato l’Italia ai campionati mondiali di equitazione nella disciplina degli attacchi ai WEG World Equestrian Games nelle edizioni 1994 nei Paesi Bassi a l’Aia, nel 1998 in Italia a Roma, nel 2002 in Spagna a Jerez de la Frontera e nel 2006 in Germania ad Aquisgrana. Vince il primo Campionato Internazionale di Attacchi nello Csio di Roma nel 1982 a Passo Corese.

Equitazione: Carlo Mascheroni consacrato nell’85 a Sandringham nel Regno Unito

Nel 1979 ha fatto il suo esordio internazionale a Laxenburg in Austria con la vittoria nella prova dei coni o ostacoli mobili, ma a confermarlo definitivamente sulla scena internazionale è stata la prova di presentazione vinta nel 1985 a Sandringham nel Regno Unito. Tutti gli altri piazzamenti sono frutto delle innumerevoli partecipazioni ai campionati Internazionali di Attacchi tra cui la Coppa del Danubio e la Coppa delle Alpi.