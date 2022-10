Diop risponde a Salvi: Ponte San Pietro e Seregno pareggiano 1-1

Un secondo tempo incoraggiante ha consentito al Seregno di tornare con un punto da Ponte San Pietro, campo dove tradizionalmente negli ultimi decenni ha sempre sofferto. Nella quinta giornata del girone B del campionato di serie D, gli azzurri hanno fermato gli orobici sull’1-1, in coda ad una gara godibile. Nella frazione d’apertura, con i brianzoli troppo timidi almeno nella fase iniziale, i padroni di casa hanno rotto il ghiaccio al 17’ con Salvi, che con un sinistro dal limite ha fulminato Bonadeo. Al 26’ gli ospiti sono stati fermati dalla traversa, che ha respinto una punizione di Iurato. I locali hanno poi continuato a spingere, ma senza concretizzare.

Ponte San Pietro-Seregno: ospiti meglio nella ripresa

Un momento della prima frazione, con le due squadre a metà campo

Nella ripresa, il Seregno è riemerso dal tunnel degli spogliatoi con un piglio differente e subito ha sfiorato il pareggio con Rusconi prima e Felleca dopo. Lanzaro ha quindi gettato nella mischia il neo arrivato Silenzi, aumentando lo spessore offensivo dei suoi. Al 26’ Mangiapoco ha deviato sul fondo un diagonale di Bartolotta. La scena se l’è presa in seguito Diop, che in rapida successione prima ha chiesto invano un rigore, per un fallo ai suoi danni di Kritta, apparso netto dalla tribuna, e quindi ha pareggiato con un colpo di testa al 29’. Da lì in avanti sono stati i seregnesi a mostrare più intraprendenza, ma la situazione non è mutata. Ora Bigolin e compagni sono attesi domenica 9 ottobre, alle 15, dall’impegno interno contro la Caronnese.

Ponte San Pietro-Seregno: il tabellino

Una fase del match, con i bergamaschi in attacco

Ponte San Pietro-Seregno 1-1

Marcatori: 17’ p.t. Salvi (P), 29’ s.t. Diop (S).

Ponte San Pietro: Mangiapoco; Scaringi (16’ s.t. Bertoli), Messina, Picozzi; Salvi, Ruggeri (16’ s.t. Baggi), Selvatico (41’ s.t. Ferrari), Greco (32’ s.t. Rota), Kritta (32’ s.t. Valli); Santi, Capelli. A disp.: Salvalaggio, Albani, Ardenghi e Gualdi. All.: Brognoli.

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Priola, Bigolin, Sordillo (32’ s.t. Boloca); Iurato (32’ s.t. Mballo), Cavagna (1’ s.t. Lugnan), Pozzoli (1’ s.t. Bartolotta); Felleca, Henin (14’ s.t. Silenzi), Diop. A disp.: De Bono, Bardotti, Izzi e Zangrillo. All.: Lanzaro.

Arbitro: Stabile di Padova.

Note: ammoniti Greco (P) e Iurato (S) per gioco falloso, Selvatico (P) e Diop (S) per comportamento non regolamentare; espulso Lanzaro (all. S) al 37’ s.t. per proteste. Calci d’angolo: 11-4 per il Seregno. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.