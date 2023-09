Desio, l’esordio in Seconda categoria dell’Aurora Calcio: pari con Muggiò

È iniziata con un pareggio casalingo l’avventura in seconda categoria dell’Aurora Calcio 1922 e il debutto della “curva” degli ultras. Prima avversaria del team dei bluarancio è stata l’Asd Nuovo Real Muggiò: due le reti per parte. Ad affiancare Mantoan, il suo secondo, confermato, Lorenzo Savarino. Rosa ricca composta da 29 elementi convocati dal mister già dal 22 agosto per la preparazione atletica. «I ragazzi – ha sottolineato Massimo Mantoan – hanno lavorato bene e in modo differente rispetto all’anno scorso alla luce del livello della nuova categoria che andremo ad affrontare».

Domenica 17 settembre l’esordio sugli spalti. Un esordio all’insegna dei messaggi positivi (tanto per mettere a tacere chi parte prevenuto). Una trentina i ragazzi che, al momento, fanno parte del gruppo e che per la prima di campionato hanno voluto proporre una coreografia che ritraeva un bambino e il padre a sottolineare il passaggio della passione da una generazione all’altra.

A fine luglio la promozione nonostante la sconfitta, grazie al ripescaggio

Per l’Aurora Calcio il passaggio in Seconda categoria è arrivato solo a fine luglio, dopo la sconfitta contro il Sant’Albino nei play off, il sogno che sembrava svanito, ha ripreso forma quando è arrivato l’atteso (e soprattutto sperato) ripescaggio. La stagione 2023-2024 è ripartita invece dall’Albiatese che i Bluarancio, hanno affrontato quindici giorni fa nella prima partita di Coppa Lombardia. Che campionato sarà? «I ragazzi sono carichi – ha sottolineato Mantoan – il passaggio crea sempre entusiasmo, allo stesso tempo dobbiamo essere concreti. La preparazione è stata affrontata in modo diversa per questo. La rosa da cui attingere è ampia, nella prima giornata mancava ancora qualche giocatore che deve scontare qualche giornata di squalifica».

I ragazzi sono carichi: «Ci auguriamo di poter affrontare un buon campionato da centro classifica»

Obiettivo? «Ci auguriamo di poter affrontare un buon campionato da centro classifica, poi valuteremo, in base ai risultati, di volta in volta». Diciotto squadre, il girone di andata terminerà il 17 dicembre. Si riparte con il ritorno, diciottesima giornata, il 14 gennaio. E si prosegue fino a domenica 12 maggio. Ma domenica scorsa c’è stato anche il debutto della tifoseria dell’Aurora. Il gruppo Ultras si è costituito a luglio in occasione dell’ultima dei play-off, quando la promozione, in realtà, sembrava svanita, ma si sperava ancora nel ripescaggio. Ma il cuore bluarancio dei tifosi aveva iniziato a battere troppo forte per frenare lo slancio.