Dellorto e Dinamic Motorsport rinnovano la partnership per i campionati Porsche

Francesco Braschi è il pilota che porterà il tricolore del logo DELLORTO in pista sia in Supercup che in Carrera Cup Italia. Al suo fianco, Aldo Festante e Jaap Van Lagen a completare lo schieramento internazionale. Dopo due anni in Supercup, DELLORTO ha confermato la sua presenza sia nel campionato internazionale che nazionale al fianco di un team di punta, il Dinamic Motorsport, come official sponsor. Vinto il titolo Team nella Porsche Carrera Cup Italia 2023, successo aggiuntosi a quelli ottenuti nel 2016, 2018, 2020 e 2021, e consolidata la propria presenza in Porsche Supercup, Dinamic Motorsport, la squadra fondata e diretta da Maurizio Lusuardi, non si accontenta e per la stagione 2024 punta in alto, con un gruppo di lavoro di grande esperienza, forte di Gianni Morbidelli nel ruolo di team manager e di uno staff tecnico composto dagli ingegneri Mathew Ghersi, Gianfranco Fantuzzi e Bruno Chiazzaro.

DELLORTO e Dinamic Motorsport: spazio ai giovani

In linea con la filosofia di DELLORTO, il team Dinamic Motorsport punta sui giovani e quest’anno schiererà Francesco Braschi in entrambi i campionati (Porsche Carrera Cup Italia e Porsche Supercup). La passione di Francesco per le quattro ruote e la velocità è cominciata quando aveva solo quattro anni con i kart, fino ad arrivare nel 2020 quando ha avuto l’opportunità di competere nel campionato italiano di Formula 4, ottenendo sei podi rookie, mentre nel 2022 ha fatto un ulteriore step con la partecipazione al prestigioso campionato europeo Formula Regional ed al campionato asiatico Formula Regional. Nel 2023, inoltre, ha partecipato al campionato di Eurocup 3 ottenendo due vittorie, tre secondi posti ed un terzo posto. Confermato sia in Porsche Supercup che in Carrera Cup Italia Aldo Festante, vincitore dell’edizione 2023 dello Scholarship Programme di Porsche, che premia i migliori giovani talenti che partecipano ai campionati nazionali e che rappresentano i valori del marchio Porsche. Al via in Porsche Supercup l’esperto Jaap Van Lagen: l’olandese, già vincitore di diverse gare, è il vero senatore del gruppo avendo disputato le prime gare con la splendida Gt3 nel 2007. Confermata anche la presenza della vettura con l’ormai conosciuta ed apprezzata livrea tricolore nel campionato Porsche Sport Cup Suisse, con alla guida il gentleman Roderick Christie.

DELLORTO e Dinanic Motorsport: le parole di Dell’Orto e Lusuardi

La novità è stata ovviamente accolta con favore dalle parti in causa. «Siamo pronti -ha commentato Andrea Dell’Orto, vicepresidente di DELLORTO Spa– ad iniziare con entusiasmo la stagione 2024 al fianco di un brand autorevole come Porsche, un campionato prestigioso ed internazionale come la Porsche Mobil 1 Supercup ed il nazionale di altissimo livello che è la Porsche Carrera Cup Italia. Il Team Dinamic Motorsport porta i nostri colori già da un paio di stagioni, condivide con noi la passione per il racing e la voglia di fare squadra ed essere ancor più famiglia. Sono soddisfatto del lavoro svolto da Maurizio e da tutto il team, perché non dimentichiamoci che dietro ai risultati c’è una squadra che lavora con impegno e dedizione. Forza ragazzi!». Sulla medesima lunghezza d’onda Maurizio Lusuardi, fondatore di Dinamic Motorsport: «Felice di affrontare un’altra intensa stagione agonistica che ci vedrà impegnati ancora una volta su tre campionati Porsche. Grazie al supporto di partner e sponsor che hanno creduto e continuano a credere in Dinamic Motorsport. Colgo l’occasione per ringraziare DELLORTO che per noi rappresenta il fiore all’occhiello, nonché un’eccellenza italiana».