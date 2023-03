Cross: l’ultima prova del Brianzolo a Carate con 367 corridori

Il Campionato Brianzolo si è concluso nell’area della “Residenza Il Parco” di via Garibaldi a Carate con la quinta tappa organizzata da I Marciacaratesi alla quale erano presenti 367 atleti, una partecipazione importante tale da ripagare la determinazione di un gruppo di società della Brianza da anni impegnate ad organizzare una manifestazione che privilegia la corsa campestre. Con la gara è stata ricordata la figura di Giorgio Molteni, scomparso nel giugno 2016, che ha lasciato tracce incancellabili del suo impegno per la diffusione dell’atletica, nonché tra gli ideatori e i fondatori del Brianzolo. Un trofeo messo in palio da Fidal Lombardia per la società con più atleti classificati a Carate, verrà consegnato nelle premiazioni in programma venerdì 31 Marzo alle 20,30 nella struttura di via Garibaldi a Carate. L’ultima prova del “Brianzolo 2023”, si è disputata su di un percorso molto veloce con gare spettacolari e combattute.

Cross per tutti: l’ultima prova del Brianzolo e i risultati

Nel primo gruppo di concorrenti (categorie SM50 e oltre), Roberto Pedroncelli (Gp.Santi Nuova Olonio-Cat.M55) si è imposto con il crono di 20’21”, davanti a Giuseppe Lucia (Atl.Paratico-Cat.M50) in 21’42 e Felice Piantanida (Soc.Escursionisti Civatesi-Cat.M55) in 21’29”. Nel secondo gruppo (in lizza atlete Junior, Promesse, Senior, Master 35 e solo atleti junior) i primi tre posti sono stati conquistati dagli juniores: Marco Anselmo Di Stefano (Polisp.Besanese) in 10’48”, Daniele Corti (Atl.87 Oggiono) in 10’51 e dalla bravissima Benedetta Buzzella (Derviese) in 11’35”. Infine nel terzo gruppo (categorie Promesse, Senior, Master e M35, M40 e M45) prestigioso successo del giovane Martino Galvani (Daini Carate-Cat.Promesse) in 19’25” che ha lasciato alle spalle due atleti senior: Michele Bonacina (Guardia di Finanza-Aosta) in 19’33” e il compagno di squadra Francesco Canclini in 19’46”. I vincitori di categoria. M50: G.Lucia (Paratico) – M55: R.Pedroncelli (Nuova Olonio) – M60: Roberto Piazzi (Fo di Pe) – M65: Giuseppe Cerizza (I Gamber de Cuncuress) – M70: Aurelio Moscato (Cernuschese) – Promesse: Nadia Corti (Blu Frida) – Senior Rocio Bermejo Blaya (Friesian). F35: Cristina Ballabio (Runners Desio) – F40: Lia Tavelli (Lonato) – F45: Giovanna Terraneo (Marciacaratesi) – F50: Nadia Calvi (Paratico) – F55. Daniela Gilardi (Sev) – F60: Lopes Donzilia Cardoso (Gruppo Ethos Running Team Vimercate) – M35: Giuseppe Neutro (La Michetta) – M40: Massimiliano De Bernardi (Alto Lario) – M45 Ferruccio Gamba (Vertovese).