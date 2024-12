Cross, conto alla rovescia per il Brianzolo: il via da Oggiono, poi a Seregno

Per la 38° edizione del “Brianzolo”, articolata su sei prove, è iniziato il conto alla rovescia: la prima, in programma a Oggiono sabato 11 gennaio 2025, è organizzata dall’Avis Oggiono (info telefono 3407189650) nel Campo gara del Centro Sportivo, in Via Bachelet; la seconda il 18 gennaio a Seregno per l’organizzazione dal Gs Avis (referente Matteo Alberti: telefono 3384845088) nel Campo gara Parco 2 Giugno alla Porada.

Cross, conto alla rovescia per il Brianzolo: le prove a febbraio, a Monza si assegnano i titoli regionali

Nel mese di febbraio sono previste tre prove: il primo sabato del mese ad Agrate Brianza (organizza Asd Gamber de Cuncuress, 3315769008 Claudio Stucchi; Parco Aldo Moro, via Cantin); sabato 8 febbraio la quarta prova verrà ospitata nel Parco di Monza, località Cascina San Fedele, entrata Porta Monza ed è organizzata dal Gp.Villasantese (tel. 3474282422 Elio Riboldi) con in palio i titoli di campione lombardo individuale e società categoria master; sabato 22 febbraio la quinta prova a Briosco, nel campo sportivo di via Magellano , è coordinata dagli Amici dello Sport di Briosco (tel. 340-5788641 Pennati Roberto).

Cross Campionato Brianzolo la partenza di un gruppo misto

Cross, conto alla rovescia per il Brianzolo: ultima gara a Carate Brianza col trofeo Giorgio Molteni

Atto finale del Brianzolo l’1 marzo a Carate Brianza nel Parco di viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (org.Marciacaratesi, tel. 348-7398148 Carlo Bonini).

In questa prova sarà assegnato il “Trofeo Giorgio Molteni” messo a disposizione dalla Fidal Lombardia presieduta dal monzese Luca Barzaghi. Le premiazioni finali sono previste venerdì 14 marzo nella tensostruttura della Residenza “Il Parco” di Carate Brianza. Premi anche per le società del settore Senior Master: Trofeo Maxi Sport alla primata; Trofeo Incartare alla seconda classificata.

Cross, conto alla rovescia per il Brianzolo: partecipanti ammessi

La partecipazione al Campionato è riservata agli atleti di tre categorie iniziando dagli juniores quindi ai seniores ed a tutte le classi dei master (uomini e donne sino agli anni settanta e oltre purché in regola con il tesseramento Fidal 2025).

L’edizione 2024 del “Brianzolo” è stata vinta dal Gs Avis Seregno guidato dal presidente Gianmario Longoni con ampio margine sui Marciacaratesi e sulla la Virtus Groane.